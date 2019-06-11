На яких пляжах в Одесі можна купатися – питання складне через наявність величезного вибору, оскільки в місті, як мінімум десять місць, куди хочеться піти.

Відпочинок в Одесі є одним з найпопулярніших в Україні. Тут є все, що потрібно – море, пляж, ресторани, кінотеатри і нічні клуби.

Говорячи про ціни, то в Одесі можна знайти пляж для будь-якої кишені.

Де можна купатися в Одесі та Одеській області у 2019 році, дивіться у добірці пляжів від Фактів ICTV.

Аркадія

Фото: Ігор Потапов, planetofhotels.com.

Аркадія – одна з найбільш облаштованих курортних зон Одеси. Тут багато розваг для дорослих і дітей. В Аркадії природний пологий спуск до моря. Надаються платні лежаки.

На території пляжу Аркадія відкрито аквапарк.

Як дістатися:

трамваєм № 5, тролейбусами № 5, 13. Зупиняються біля залізниці вокзалу;

маршрутки №№ 168, 198.

Відрада

Пляж Відрада знаходиться у мальовничому одеському місці. Тут є безліч пам’яток, серед яких величезний камінь з написом Villa Otrada, біля якого постійно проходять фотосесії і, звичайно ж, єдина в Одесі канатна дорога.

Тут можна як активно провести час, так і порелаксувати, наприклад, на масажі.

Любителям екстриму – популярна місцева розвага – віндсерфінг.

Як дістатися:

трамваєм № 5 по Французькому бульвару, зупинка – Пироговська;

можна дістатися і по проспекту Шевченка. Зупинка – Пироговська або Політехнічний інститут, далі пройти в бік моря;

від залізничного вокзалу відносно недалеко пройтися і пішки.

Ланжерон, парк Шевченка

Фото: odessa-life.od.ua.

Ланжерон – один із найстаріших пляжів міста Одеса. Головна визначна пам’ятка цього місця – дельфінарій, у якому майже щодня проводяться вистави. Є все необхідне для прекрасного відпочинку: шезлонги, сонцезахисні парасольки і матраци.

Цей одеський пляж відмінно підійде для сімейного відпочинку – він чистий і облагороджений. Є все необхідне для прекрасного відпочинку: шезлонги, сонцезахисні парасольки і матраци.

Як дістатися:

трамваєм № 28, зупинка – парк Шевченка;

тролейбусом №№ 2,3, зупинка – парк Шевченка;

маршрутки №№ 20, 203, 233 зупинка – парк Шевченка.

Золотий берег

Пляж багатолюдний, але чистий. Золотистий пісок, зручний захід у море. Тут є міні-набережна, протяжністю 200 метрів. На пляжі дуже багато сучасних кав’ярень і ресторанів.

Екстремалам нудно не буде – бажаючі можуть взяти напрокат катамаран, водний скутер, “таблетку” або “банан”.

Як дістатися:

трамваями №№ 18,19. Кінцева зупинка №18 знаходиться біля залізничного вокзалу (Куликове поле); №19 йде від 16 станції до дачі Ковалевського;

маршрутне таксі № 220, проходить через залізничні вокзал.

Чайка

Фото: odessa.travel.

Пляж отримав свою назву за схожість за формою на птицю. Пляж буде комфортним для людей з обмеженими можливостями. Чимала його частина виділена для людей з інвалідністю – зі спеціально обладнаними душовими і туалетами. Поїсти і відпочити тут також є де. Ще з плюсів – пологий пляж і зручне територіальне розташування.

Як дістатися:

літньою маршруткою № 259, що йде від вулиці Генерала Петрова;

трамваєм №18 та маршрутними таксі № 127, 185, 191, 215, 223 і 259 у літній період. Зупинка – 10 станція Великого Фонтану.

Пляж санаторію ім. Чкалова

Фото: vgorode.ua.

Назву пляж отримав від розташованого тут же санаторію імені Чкалова. Плюс, що вашому відпочинку гучна музика з ресторанів не завадить. Також тут немає тапчанів – ні платних, ні безкоштовних. Правда, комфортні умови все-таки є – на території пляжу можна зняти дерев’яний будиночок і запастися мангалом.

Як дістатися:

трамваєм № 5, зупинка – санаторій ім. Чкалова;

можна дістатися по проспекту Шевченка. Зупинка – Палац спорту, далі пройти в бік моря.

Дельфін

Фото: 048.ua.

Дельфін – улюблена пляжна зона серед студентів і одеситів. Навіть на безкоштовних зонах ви отримаєте досить непогане за одеськими мірками море, без перевантаженості сусідами і настирливих продавців.

Городяни справедливо вважають, що тут найчистіші пляжі, оскільки знаходяться вони між кам’яних мисів, де молюски активно фільтрують воду.

Як дістатися:

трамваєм № 5 по Французькому бульвару, зупинка – Шампанський провулок;

можна дістатися і по проспекту Шевченка. Зупинка – Шампанський провулок, далі пройти в бік моря.

Лузанівка

До пляжу Одеси Лузанівка потрібно ще дістатися, але дорога варта очікуваного відпочинку. Пляж знаходиться неподалік району “селище Котовського”. Тут пісок і зручний захід у море. На території працює парк атракціонів.

Як дістатися:

трамваєм №№ 1, 7, зупинка – Лузанівка;

маршрутки №№ 16, 100, 120, 121, 130, 131, 144, 146, 156, 164, 165, 168, 170, 190, 232а, 240,241, 242, 250, зупинка – Лузанівка.

Раніше Факти ICTV писали про відпочинок в Одесі, а саме, де знайти житло і розваги.

Фото: bestkv.com