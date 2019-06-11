На E3 2019 на прес-конференції компанії Square Enix презентували перший геймплей Marvel’s Avengers, яка створена за відомою серією коміксів.

Відеогру Marvel’s Avengers вперше представили на E3 2019 і розповіли про те, що вона вийде 15 травня 2020 року.

Square Enix показала просто неймовірний трейлер, який повністю створили з геймплейних елементів відеогри.

З трейлеру відомо, що команда Месників у відеогрі складатиметься з Залізної людини, Тора, Капітана Америки, Халка і Чорної вдови.

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Можна побачити, що в кожного персонажа свій унікальний геймплей, який відрізнятиметься від інших супергероїв.

Вийде Marvel’s Avengers на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia. Пройти відеогру можна буде, як одному, так і разом з іншими гравцями.

До слова, на E3 2019 розповіли про дату виходу Final Fantasy VII Remake і показали новий трейлер.

Відео: Marvel Entertainment