На E3 2019 відбувся традиційний Nintendo Direct, на якому показали різні відеоігри, які з’являться на Nintendo Switch.

Почалася презентація Nintendo на E3 2019 з анонсу нового персонажа для Super Smash Bros. Ultimate – головного героя з Dragon Quest XI.

Він з’явиться у відеогрі десь влітку. Також на Nintendo Switch вийде і сама Dragon Quest XI.

Крім того, восени в Super Smash Bros. Ultimate з’явиться ще один персонаж – Банджо і Казуї.

Нарешті компанія показала геймплей Luigi’s Mansion 3. В арсеналі Луїджі з’явиться багато нових умінь для боротьби з примарами.

Також стало відомо, що відеогру можна буде пройти разом у кооперативі. Однак другому гравцеві доведеться взяти під контроль слизького Луїджі, у якого є унікальні здібності і слабкості.

Показали гравцям на E3 2019 і трохи більше геймплея Legend of Zelda Link’s Awakening. У римейку відеоігри залишиться все те, за що її так полюбили, а також з’являться деякі цікаві механіки.

Наприклад, можливість складати власне підземелля і проходити його. За таку активність передбачені різні нагороди.

Неймовірно, але популярна відеогра Witcher 3 з’явиться на Nintendo Switch. В повне видання входитиме базова відеогра і два великих доповнення.

Наскільки добре її оптимізують наразі незрозуміло, але оцінити її на ігровій платформі ми зможемо вже цього року.

Популярна серія No More Heroes отримає третю частину, головним героєм якої стане всіма улюблений антигерой Тревіс Тачдаун.

Цього разу йому доведеться боротися не з вбивцями, а з якоюсь подобою інопланетних загарбників.

Вийде No More Heroes 3 десь у 2020 році на Nintendo Switch.

Дивно, але серія Contra повертається. На E3 2019 анонсували Contra: Rogue Corps, яка вийде вже 24 вересня.

Marvel Ultimate Alliance 3 отримав новий трейлер, а разом з ним і анонс нових персонажів. У свою супергеройський команду можна буде взяти Примарного вершника, Звіра, Нічного змія, Електру і багатьох інших.

З трейлера можна зробити висновок, що одним з головних лиходіїв стане Танос, який намагається зібрати камені нескінченності. Зіграти у Marvel Ultimate Alliance 3 можна буде вже 19 липня на Nintendo Switch.

Стало відомо і про те, що очікуваний багатьма Animal Crossing: New Horizons перенесли на березень 2020 року, хоча раніше обіцяли, що почати життя у вигаданому містечку можна буде цього року.

Якщо вам мало дивних змагань з друзями у Super Mario Party, Nintendo підготувала для вас не менш чарівну і дивну гру під назвою Mario & Sonic at the Olympic Games.

Відеогра дозволить позмагатися з іншими гравцями у різних видах спорту, використовуючи при цьому персонажів зі всесвітів відеоігор про Соніка і Маріо.

Вийде Mario & Sonic at the Olympic Games вже у листопаді 2019 року.

Наостанок Nintendo вирішила анонсувати ще одну велику відеогру. Після невеликого трейлера ми дізналися, що продовження популярної Legend of Zelda: Breath of the Wild знаходиться у розробці.

Дата виходу наразі невідома, але відеогра точно буде ексклюзивом на Nintendo Switch.

Хоча шоу Nintendo і було останнім на E3 2019, компанії вдалося неабияк потішити анонсами і трейлерами очікуваних відеоігор, адже їм не потрібно готуватися до виходу нового покоління ігрових платформ.

Про велику кількість очікуваних відеоігор розповіли дуже докладно. Ті ж відеоігри, які тільки анонсували, довго чекати не доведеться, адже реліз більшості призначений на 2020 рік.

Єдине чого не вистачило цій презентації – нових подробиць про дуже очікувану Bayonetta 3.

До слова, на прес-конференції компанії Square Enix вперше показали відеогру Marvel’s Avengers.