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E3 2019: що показали на презентації Nintendo

На E3 2019 відбувся традиційний Nintendo Direct, на якому показали різні відеоігри, які з’являться на Nintendo Switch.

Nintendo E3 2019

Почалася презентація Nintendo на E3 2019 з анонсу нового персонажа для Super Smash Bros. Ultimate – головного героя з Dragon Quest XI.

Він з’явиться у відеогрі десь влітку. Також на Nintendo Switch вийде і сама Dragon Quest XI.

Крім того, восени в Super Smash Bros. Ultimate з’явиться ще один персонаж – Банджо і Казуї.

Нарешті компанія показала геймплей Luigi’s Mansion 3. В арсеналі Луїджі з’явиться багато нових умінь для боротьби з примарами.

Також стало відомо, що відеогру можна буде пройти разом у кооперативі. Однак другому гравцеві доведеться взяти під контроль слизького Луїджі, у якого є унікальні здібності і слабкості.

Показали гравцям на E3 2019 і трохи більше геймплея Legend of Zelda Link’s Awakening. У римейку відеоігри залишиться все те, за що її так полюбили, а також з’являться деякі цікаві механіки.

Наприклад, можливість складати власне підземелля і проходити його. За таку активність передбачені різні нагороди.

Неймовірно, але популярна відеогра Witcher 3 з’явиться на Nintendo Switch. В повне видання входитиме базова відеогра і два великих доповнення.

Наскільки добре її оптимізують наразі незрозуміло, але оцінити її на ігровій платформі ми зможемо вже цього року.

Читайте: E3 2019: що показали на EA Play E3 2019: чим здивувала прес-конференція Microsoft E3 2019: які відеоігри показала Ubisoft

Популярна серія No More Heroes отримає третю частину, головним героєм якої стане всіма улюблений антигерой Тревіс Тачдаун.

Цього разу йому доведеться боротися не з вбивцями, а з якоюсь подобою інопланетних загарбників.

Вийде No More Heroes 3 десь у 2020 році на Nintendo Switch.

Дивно, але серія Contra повертається. На E3 2019 анонсували Contra: Rogue Corps, яка вийде вже 24 вересня.

Marvel Ultimate Alliance 3 отримав новий трейлер, а разом з ним і анонс нових персонажів. У свою супергеройський команду можна буде взяти Примарного вершника, Звіра, Нічного змія, Електру і багатьох інших.

З трейлера можна зробити висновок, що одним з головних лиходіїв стане Танос, який намагається зібрати камені нескінченності. Зіграти у Marvel Ultimate Alliance 3 можна буде вже 19 липня на Nintendo Switch.

Стало відомо і про те, що очікуваний багатьма Animal Crossing: New Horizons перенесли на березень 2020 року, хоча раніше обіцяли, що почати життя у вигаданому містечку можна буде цього року.

Якщо вам мало дивних змагань з друзями у Super Mario Party, Nintendo підготувала для вас не менш чарівну і дивну гру під назвою Mario & Sonic at the Olympic Games.

Відеогра дозволить позмагатися з іншими гравцями у різних видах спорту, використовуючи при цьому персонажів зі всесвітів відеоігор про Соніка і Маріо.

Вийде Mario & Sonic at the Olympic Games вже у листопаді 2019 року.

Наостанок Nintendo вирішила анонсувати ще одну велику відеогру. Після невеликого трейлера ми дізналися, що продовження популярної Legend of Zelda: Breath of the Wild знаходиться у розробці.

Дата виходу наразі невідома, але відеогра точно буде ексклюзивом на Nintendo Switch.

Хоча шоу Nintendo і було останнім на E3 2019, компанії вдалося неабияк потішити анонсами і трейлерами очікуваних відеоігор, адже їм не потрібно готуватися до виходу нового покоління ігрових платформ.

Про велику кількість очікуваних відеоігор розповіли дуже докладно. Ті ж відеоігри, які тільки анонсували, довго чекати не доведеться, адже реліз більшості призначений на 2020 рік.

Єдине чого не вистачило цій презентації – нових подробиць про дуже очікувану Bayonetta 3.

До слова, на прес-конференції компанії Square Enix вперше показали відеогру Marvel’s Avengers.

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