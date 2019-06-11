На E3 2019 компанія Ubisoft розповіла про відеогру Watch Dogs Legion і назвала дату виходу.

На прес-конференції Ubisoft на E3 2019 була анонсована Watch Dogs Legion, яка стане третьою частиною серії і вийде 6 березня 2020 року.

Події відеогри перенесуть гравців у Лондон (Велика Британія), де розповіді про Великого брата стали реальністю і уряд контролює кожен ваш крок.

Проте не всі підкоряються і створено опір – хакерське угрупування DedSec, яке працює через своїх агентів, яких гравці й візьмуть під контроль.

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У Watch Dogs Legion не буде одного головного героя. Натомість гравці зможуть вербувати персонажів зі світу відеогри і використовувати їх для того, аби виконувати завдання.

Якщо один з персонажів загине, то він більше не буде доступний для гри.

Watch Dogs Legion буде доступний на ПК, PlayStation 4, Xbox One і Google Stadia.

До слова, на E3 2019 показали геймплей Marvel’s Avengers і назвали дату виходу відеогри.

Відео: Ubisoft North America