На E3 2019 відбулася прес-конференція компанії Ubisoft. Факти ICTV зібрали найцікавіші анонси від Ubisoft.

На E3 2019 компанія Ubisoft провела своє шоу, на якому показала раніше неанонсовані відеоігри і розповіла про підтримку інших проектів.

Почалося все з анонсу і геймплея нової частини Watch Dogs під назвою Legion. Події відеоігри розгортатимуться у Лондоні (Велика Британія).

Виглядає все дуже футуристично і навіть злегка незвично для цієї серії відеоігор. У Watch Dogs Legion не буде одного персонажа, що більше відповідає великому хакерському угрупованню.

Якщо персонаж, якого ви контролюєте, помирає, то він помирає назавжди і вам доведеться обирати нового героя і проходити завдання за нього. Наразі важко сказати, наскільки добре це буде реалізовано. Якщо судити по геймплею – все просто шикарно.

Наймати можна буде будь-якого персонажа, який живе в ігровому світі. Всі вони будуть унікальними, у будь-якому випадку так нам обіцяє Ubisoft.

Реліз Watch Dogs Legion запланований на 6 березня 2020 року.

На E3 2019 анонсували і серіал про розробників та їх відеогру Mythic Quest. Він вийде ексклюзивно на Apple TV Plus.

Розповіли Ubisoft і про оновлення Rainbow Six Siege, в якому додадуть нових оперативників і, судячи з усього, карту.

У відеогру Brawlhalla додадуть трьох нових персонажів з шоу Adventure Time – Фіна, Джейка і принцесу Жуйку.

Показали на прес-конференції Ubisoft новий трейлер Ghost Recon Breakpoint, в якому розповіли трохи більше про головного лиходія відеоігри, якого грає Джон Бернтал.

Актор з’явився на сцені і також трохи більше розповів про свого персонажа.

Вийде Ghost Recon Breakpoint 4 жовтня для ПК, PlayStation 4 і Xbox One.

Не обійшлося і без традиційного анонсу нової частини Just Dance під дуже дивний трейлер, за яким представили не менш дивну танцювальну постановку.

Вийде Just Dance 2020 у листопаді на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia і навіть Wii.

Ubisoft ясно дала зрозуміти, що For Honor не збираються кидати. На E3 2019 ми побачили анонс нової тимчасової події під назвою Shadows of the Hitokiri.

Здивував анонс Rainbow Six Quarantine, яка збереже тактичну складову серії і додасть у відеогру зомбі.

Новинка буде повністю кооперативна. Проходити можна буде загоном з трьох гравців.

Ubisoft поділилися інформацією про новий контент для The Division 2, яка всього кілька місяців тому з’явилася на прилавках.

У першому епізоді додаткового контенту додадуть нові сюжетні завдання, а другий епізод перенесе гравців в Пентагон і додасть другий рейд.

Також компанія уклала договір з Netflix про створення фільму за The Division.

Ubisoft анонсували і власну підписку з відеоіграми, яка називається UplayPlus і дозволить отримати доступ до величезної кількості відеоігор від компанії.

Запуск сервісу у вересні за ціною $15 (близько 395 грн) на місяць.

Анонсували нову відеогру Roller Champions і відразу після невеликої промови стало відомо, що вона доступна вже сьогодні у вигляді альфа-версії на ПК.

За словами Ubisoft, Roller Champions орієнтована на гру проти інших гравців. Наразі виглядає це все як баскетбол на роликах, що не може не радувати.

Повна відеогра буде безкоштовною і вийде десь у 2020 році.

Загалом – прес-конференція у Ubisoft цього року теж вийшла досить слабка. Але, всі готуються до нового покоління консолей, тому це можна зрозуміти.

Дійсно порадував Watch Dogs Legion, який на даному етапі виглядає просто чудово, особливо функція одного життя у персонажа.

Рештою анонсів на E3 2019 компанії не вдалося здивувати. Навіть анонс вельми цікавого Rainbow Six Quarantine без геймплея видався дуже слабким.

Також дуже шкода, що не розповіли нічого про Beyond Good & Evil 2.

До слова, актор Кіану Рівз зіграє одного з персонажів у відеогрі Cyberpunk 2077.

Відео: Ubisoft North America, Ubisoft UK

Фото: Ubisoft