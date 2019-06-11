Компанія Xiaomi офіційно представила нове покоління свого популярного фітнес-трекера Mi Band 4.

Головною особливістю новинки стала наявність кольорового сенсорного дисплея. Браслет отримав кращий рівень водозахисту, який дозволяє контролювати стан організму під час занять у воді.

Xiaomi Mi Band 4 отримав 0,95-дюймовий кольоровий AMOLED-дисплей, який прикритий захисним 2,5D склом.

Дисплей відображає всю необхідну інформацію про діяльність користувача та його життєві показники. Одна з ключових особливостей Mi Band 4 – підтримка голосового управління, за допомогою чого можна, зокрема, взаємодіяти з системою розумного будинку або швидко отримати дані з пульсометра.

У цій версії фітнес-трекера додалася функція керування музикою.

Характеристика Xiaomi Mi Band 4

Завдяки чіпу фітнес-трекер стане на 38% енергоефективніше свого попередника, навіть із кольоровим дисплеєм. Новинка побудована на базі нового процесора Huangshan No.1 власного виробництва компанії.

У чіпсеті використовується чотири співпроцесора для роботи функцій штучного інтелекту, що слугують для аналізу пульсу, отримання даних з ЕКГ-датчиків і розпізнавання симптомів аритмії.

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Xiaomi Mi Band 4 підтримуватиме пристрої, які працюють на базі операційної системи починаючи з Android 4.4 і вище та iOS 9.0 і вище.

Ціна Mi Band 4

Стандартній за 169 юанів (640 грн);

Розширеній з вбудованим NFC за 229 юанів (870 грн);

Спеціальній (стилізованій під Месників) за 349 юанів (близько 1 330 грн).

Продажі фітнес-трекера почнуться 14 червня. Про появу девайса в Україні повідомлять пізніше.

Нагадаємо, компанія Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 з 48-Мпікс камерою.

Джерело: ІTC.ua