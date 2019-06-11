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FlixBus в Україні: маршрути та як купити квитки

Автобусний перевізник FlixBus вийшов на український ринок. Як купити квитки на рейс, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

FlixBus в Україні: маршрути та як купити квитки

Перевізник FlixBus – одна з найуспішніших компаній, яка надає послуги автобусних перевезень Європою.  11 червня FlixBus оголосив про повноцінний вихід на український ринок.

У 2019 році компанія планує запустити рейси з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя.

Спочатку запустять рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси і Львова. Початкова ціна від €5До 13 червня за напрямками Київ-КельнКиїв-РостокКиїв-КарлсруеКиїв-ШтутгартКиїв-Відень можна купити квитки від €5 до €15.

Як купити квитки

Квитки купуємо безпосередньо на сайті FlixBus. Одразу скажу, що ви можеет обрати зручну для себе мову у правому верхньому кутку. Для початку вводимо всі необхідні дані – звідки/куди, дата та кількість пасажирів. 

Далі обираємо зручний для себе час та вигідну ціну і бронюємо. Як бачите я забронювала два квитки у Берлін на 21 червня. Вводимо усі потрібні дані (прізвище та ім’я пишемо згідно запису в закордонному паспорті), після чого сплачуємо кошти за квиток.

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FlixBus в Україні: маршрути та як купити квитки / 3 фотографии

Після оплати на електронну пошту вам надійде лист із квитком, де буде QR-код. Ви маєте право не роздруковувати квиток, а показати його на смартфоні – водій зісканує, але якщо ви хвилюєтеся, що техніка розрядиться, то краще роздрукуйте свій квиток.

Під час посадки в автобус потрібно мати закордонний паспорт. Посадка відбувається у режимі живої черги, тому, що при куплі квитків не визначається місце.

Читайте: Коли вигідніше брати відпустку і чи мають право відмовляти у відпочинку

Рекомендації щодо користування послугами FlixBus

  1. Купувати квитки вигідніше за тиждень чи максимум місяць, але не за два місяці.
  2. Перед купівлею перевірте знижки запропоновані на головній сторінці сайту FlixBus. (фішечка: щоб знайти знижки, треба вибирати мову тієї країни, звідки ви виїжджаєте).
  3. Оскільки посадка вільна, то якщо ви плануєте сісти поруч з попутником, то прийдіть заздалегідь.
  4. Щодо Wi-Fi: у день один пасажир може витратити тільки 150 МБ, тому фільми краще завантажити удома.
  5. Уважно прочитайте, де саме зупиняється ваш автобус, бо іноді кінцева зупинка це окраїна міста – ви повинні бути готові, що потрібно замовити додатковий транспорт, щоб доїхати у центр міста.

Нагадаємо, транспортна компанія FlixBus, яка здійснює дешеві автобусні пасажирські перевезення в ЄС та США, вийшла на український ринок і офіційно починає свою діяльність.

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