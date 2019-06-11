Автобусний перевізник FlixBus вийшов на український ринок. Як купити квитки на рейс, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Перевізник FlixBus – одна з найуспішніших компаній, яка надає послуги автобусних перевезень Європою. 11 червня FlixBus оголосив про повноцінний вихід на український ринок.

У 2019 році компанія планує запустити рейси з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя.

Спочатку запустять рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси і Львова. Початкова ціна від €5. До 13 червня за напрямками Київ-Кельн, Київ-Росток, Київ-Карлсруе, Київ-Штутгарт, Київ-Відень можна купити квитки від €5 до €15.

Як купити квитки

Квитки купуємо безпосередньо на сайті FlixBus. Одразу скажу, що ви можеет обрати зручну для себе мову у правому верхньому кутку. Для початку вводимо всі необхідні дані – звідки/куди, дата та кількість пасажирів.

Далі обираємо зручний для себе час та вигідну ціну і бронюємо. Як бачите я забронювала два квитки у Берлін на 21 червня. Вводимо усі потрібні дані (прізвище та ім’я пишемо згідно запису в закордонному паспорті), після чого сплачуємо кошти за квиток.













FlixBus в Україні: маршрути та як купити квитки / 3 фотографии

Після оплати на електронну пошту вам надійде лист із квитком, де буде QR-код. Ви маєте право не роздруковувати квиток, а показати його на смартфоні – водій зісканує, але якщо ви хвилюєтеся, що техніка розрядиться, то краще роздрукуйте свій квиток.

Під час посадки в автобус потрібно мати закордонний паспорт. Посадка відбувається у режимі живої черги, тому, що при куплі квитків не визначається місце.

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Рекомендації щодо користування послугами FlixBus

Купувати квитки вигідніше за тиждень чи максимум місяць, але не за два місяці. Перед купівлею перевірте знижки запропоновані на головній сторінці сайту FlixBus. (фішечка: щоб знайти знижки, треба вибирати мову тієї країни, звідки ви виїжджаєте). Оскільки посадка вільна, то якщо ви плануєте сісти поруч з попутником, то прийдіть заздалегідь. Щодо Wi-Fi: у день один пасажир може витратити тільки 150 МБ, тому фільми краще завантажити удома. Уважно прочитайте, де саме зупиняється ваш автобус, бо іноді кінцева зупинка це окраїна міста – ви повинні бути готові, що потрібно замовити додатковий транспорт, щоб доїхати у центр міста.

Нагадаємо, транспортна компанія FlixBus, яка здійснює дешеві автобусні пасажирські перевезення в ЄС та США, вийшла на український ринок і офіційно починає свою діяльність.