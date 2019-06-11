PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Грабіжники за кордоном: як не залишитися без гаманця у відпустці

За кордоном часто грабують туристів, тому щоб не стати черговою жертвою досвідченого злодія варто знати головні схеми, за якими вони діють.

Грабіжники за кордоном: як не залишитися без гаманця у відпустці

Туристів масово грабують та обкрадають за кордоном. Розповідаємо як не залишитися без документів і грошей на омріяному відпочинку.

Як захиститися від пограбування

1. Остерігайтеся земляків

Зустріти співвітчизників за кордоном завжди приємно, але не поспішайте надто довіряти новим знайомим.

Земляки-незнайомці – можуть виявитися злодіями. Вони вступають із вами у вербальний контакт, добиваються вашої прихильності – а потім ані земляка, ані гаманця.

2. Фото на пам’ять

Привітні люди пропонують сфотографувати вас на ваш телефон. Одне фото, друге а потім кудись зникають з вашим телефоном і фотографіями. Нікому не давайте свій телефон, планшет чи фотоапарат.

3. Фальшиві поліцейські

Якщо до вас підходять люди в поліцейській формі і починають розповідати, що ви щось порушили і повинні сплатити штраф – не ведіться на це.

Псевдополіцейські користуються тим, що ви не знаєте місцеві закони. У жодному разі нічого їм не платіть. Просто на місці, одразу ж викликайте справжню поліцію і консула своєї країни.

Читайте: FlixBus в Україні: маршрути та як купити квитки

4. Полювання на туристів-автомобілістів

Злочинці у формі копів зупинять вас на дорозі і вимагатимуть сплатити неіснуючі штрафи. Або ж грабуватимуть напряму без всілякого маскування.

Обов’язково ознайомтесь із законами країни, куди збираєтесь. Запишіть номери поліції, консульства та посольства. У більшості країн ви маєте право на правову безкоштовну допомогу та перекладача.

Нагадаємо, транспортна компанія FlixBus, яка здійснює дешеві автобусні пасажирські перевезення в ЄС та США, вийшла на український ринок і офіційно починає свою діяльність.

Джерело: Ранок у великому місті

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка