За кордоном часто грабують туристів, тому щоб не стати черговою жертвою досвідченого злодія варто знати головні схеми, за якими вони діють.

Туристів масово грабують та обкрадають за кордоном. Розповідаємо як не залишитися без документів і грошей на омріяному відпочинку.

Як захиститися від пограбування

1. Остерігайтеся земляків

Зустріти співвітчизників за кордоном завжди приємно, але не поспішайте надто довіряти новим знайомим.

Земляки-незнайомці – можуть виявитися злодіями. Вони вступають із вами у вербальний контакт, добиваються вашої прихильності – а потім ані земляка, ані гаманця.

2. Фото на пам’ять

Привітні люди пропонують сфотографувати вас на ваш телефон. Одне фото, друге а потім кудись зникають з вашим телефоном і фотографіями. Нікому не давайте свій телефон, планшет чи фотоапарат.

3. Фальшиві поліцейські

Якщо до вас підходять люди в поліцейській формі і починають розповідати, що ви щось порушили і повинні сплатити штраф – не ведіться на це.

Псевдополіцейські користуються тим, що ви не знаєте місцеві закони. У жодному разі нічого їм не платіть. Просто на місці, одразу ж викликайте справжню поліцію і консула своєї країни.

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4. Полювання на туристів-автомобілістів

Злочинці у формі копів зупинять вас на дорозі і вимагатимуть сплатити неіснуючі штрафи. Або ж грабуватимуть напряму без всілякого маскування.

Обов’язково ознайомтесь із законами країни, куди збираєтесь. Запишіть номери поліції, консульства та посольства. У більшості країн ви маєте право на правову безкоштовну допомогу та перекладача.

Нагадаємо, транспортна компанія FlixBus, яка здійснює дешеві автобусні пасажирські перевезення в ЄС та США, вийшла на український ринок і офіційно починає свою діяльність.