Ведучі ICTV поділились цікавими маршрутами та дали поради, куди варто поїхати на Трійцю – 15, 16 і 17 червня.

На Трійцю ведучі ICTV радять їхати не за кордон, а відвідати наймальовничіші куточки України.

Зокрема, Антон Равицький розповів про унікальне місто в Одеській області – Білгород-Дністровський, Юлія Зорій про неймовірну Асканію Нову, Оксана Гутцайт про Букський каньйон, а Анастасія Мазур – кличе на Шацькі озера.

Антон Равицький (Ранок у Великому Місті) пропонує Одесу історичну

Для мене одеський напрямок – найкращий. Якщо хочете відпочити від міста і метушні рекомендую відвідати старовинне місто Білгород-Дністровський.

У ньому обов’язково варто подивитися грецьку церкву Св. Іоана Предтечі, несамовите озеро, Білгород-Дністровську фортецю Аккерман. Враження і гарні селфі гарантовано.

На ці вихідні, 15-16 червня 2019 року, в селі Івашків Одеської області відбудеться фольклорний фестиваль Кодима. Зможете познайомитися з українськими традиціями, народними забавами, скуштувати традиційні страви краю або стати учасниками обрядового весілля.

Маршрут: на авто одеською трасою. Вартість квитка на автобусі – від 450 грн. Номер в готелі – від 290 грн за ніч.

Оксана Гутцайт (Факти) запрошує на мальовничу Черкащину

На Трійцю рекомендую відвідати чарівну Черкаську область. Перше, що варто побачити в цьому напрямку – Букський каньйон. Після каньйону неможливо оминути справжній рай для любителів фотозйомки – дендропарк Софіївка.

Природа в цих двох місцях вас оточує всюди. Каньйон знаходиться в маленькому і мальовничому селі Буки. Саме тут була побудована перша в Україні ГЕС.

Стоячи на містку, який з’єднує два береги каньйону, відкривається красивий вид. Парком Софіївка можна гуляти цілий день, і вам не набридне, адже краса його озер надихає.

Маршрут: для такої подорожі краще обрати авто. Проте з Києва також ходять автобуси до Умані з центрального та залізничного вокзалу. Вартість – близько 200 грн. Від міста курсують маршрутні таксі до Букського каньйону та Софіївки.

Анастасія Мазур (Факти) кличе на Рівненщину

Якщо ви втомились від бурхливого життя, то перлини Рівненщини – Шацькі озера та Клевань – найкраще місце для спокійного і тихого відпочинку, для тих, хто хоче побути з природою.

Що подивитися? Тунель кохання – це місце паломництва туристів та закоханих пар. Якщо заїдете до Клевані, то обов’язково варто побачити Клеванський замок.

На озерах ви можете не тільки засмагати на сонці, але провести час на майданчиках для гри у волейбол, баскетбол, гандбол, на тенісних кортах.

Маршрут: траса Рівне-Луцьк. Потяг Рівне-Ківерці. Найближчим пунктом до селища Клевань є місто Рівне. До нього і автошляхами, і залізницею приблизно 20 км. Вартість квитка на автобус Київ-Клевань: 325 грн. Готель: 590 грн за ніч.

Юлія Зорій (Ранок у Великому Місті) рекомендує Асканію Нову та Кирилівку

Мрієте побачити унікальний заповідник з тваринами з усього світу? Тоді Асканія Нова саме для вас. По цій же трасі також раджу відвідати селище на узбережжі Азовського моря – Кирилівку.

Можна з упевненістю сказати, що курортна зона Кирилівки має унікальне поєднання різних природних факторів для оздоровлення та відпочинку.

В Асканії ви побачите мальовничий ботанічний сад з величезною кількістю штучних ставків, де представлені дерева та кущі усіх кліматичних зон Землі. Тут живуть зебри, індійські і африканські антилопи гну, гаяли, бики ватуссі, горбаті зебри, олені.

В Кирилівці ви матимете можливість відпочити на узбережжі моря.

Маршрут: дістатися до заповідника Асканія Нова можна рейсовими автобусами та маршрутними таксі, які щоденно курсують з Херсона. Залізничне сполучення з заповідником відсутнє. Найближчі залізничні станції: на північному заході – Нова Каховка; на сході – Новоолексіївка; на півдні – Армянськ; на південному заході – Каланчак.

До Кирилівки власним авто можна доїхати по трасі (Харків-Сімферополь). Якщо будете їхати громадським транспортом, то із більшості великих міст України (Київ, Харків, Запоріжжя, Донецьк, Дніпропетровськ) йдуть рейсові автобуси та приватні маршрутні таксі.

Вартість квитка на поїзд наприклад, з Києва: від 240 до 770 грн. Готелі у цьому напрямку: від 600 грн.

До речі, на Трійцю на українців чекає додатковий вихідний у червні. Таким чином, відпочиватимуть три дні поспіль: 15, 16 і 17 червня.