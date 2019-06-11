Геомагнітні спалахи очікуються 3, 19, 27 і 28 червня.
Потужні магнітні бурі в червні очікуються 3, 19, 27 і 28.
Під час цих магнітних бур українці можуть відчувати підвищену емоційну напругу. Їх наслідки можуть бути помітними і наступного дня.
Слабкі магнітні бурі очікуються 2, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26, 29 червня.
Ці магнітні бурі також впливають на настрій і здоров’я, але вони не будуть настільки небезпечні.
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У період магнітних бур рекомендується ретельно стежити за харчуванням, пити більше води, дотримуватися режиму сну і не перенапружуватися.
Також будуть корисними прогулянки на свіжому повітрі.
Магнітні бурі: чи дійсно впливають на здоров’я та настрій?
- Впливають лише на літніх людей та в окремих регіонах 43%, 120 votes120 votes 43%43%
- Так, звісно – завжди жахливо почуваюсь 30%, 82 votes82 votes 30%30%
- Ні – це все вигадки 13%, 37 votes37 votes 13%13%
- Звісно мають вплив, але несуттєвий 13%, 37 votes37 votes 13%13%
До слова, під час магнітних бур людина може відчути сонливість, неуважність і дратівливість.
Раніше Факти ICTV публікували календар магнітних бур на 2019 рік.
Джерело: СТБ