Геомагнітні спалахи очікуються 3, 19, 27 і 28 червня.

Потужні магнітні бурі в червні очікуються 3, 19, 27 і 28.

Під час цих магнітних бур українці можуть відчувати підвищену емоційну напругу. Їх наслідки можуть бути помітними і наступного дня.

Слабкі магнітні бурі очікуються 2, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26, 29 червня.

Ці магнітні бурі також впливають на настрій і здоров’я, але вони не будуть настільки небезпечні.

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У період магнітних бур рекомендується ретельно стежити за харчуванням, пити більше води, дотримуватися режиму сну і не перенапружуватися.

Також будуть корисними прогулянки на свіжому повітрі.

Магнітні бурі: чи дійсно впливають на здоров’я та настрій? Впливають лише на літніх людей та в окремих регіонах 43%, 120 votes 120 votes 43% 43%

Так, звісно – завжди жахливо почуваюсь 30%, 82 votes 82 votes 30% 30%

Ні – це все вигадки 13%, 37 votes 37 votes 13% 13%

Звісно мають вплив, але несуттєвий 13%, 37 votes 37 votes 13% 13% Всього голосів: 276 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

До слова, під час магнітних бур людина може відчути сонливість, неуважність і дратівливість.

Раніше Факти ICTV публікували календар магнітних бур на 2019 рік.

Джерело: СТБ