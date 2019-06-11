PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

У Telegram стався масштабний збій

У роботі месенджера Telegram стався масштабний збій.

У Telegram стався масштабний збій

Мессенджер Telegram тимчасово не працює в Україні та інших країнах світу, а саме у Білорусі, Польщі, Італії, Великій Британії, Іспанії та Латвії.

Збій у Telegram стався у декількох містах України – у Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Миколаєві, Луцьку, Запоріжжі, Житомирі та Смілі. Проблеми виникли з відправкою повідомлень у месенджері, не виходить і увійти до Telegram.

Читайте: Приватбанк запустив оплату покупок у Telegram

До речі, компанія Facebook призначила Катерину Крук менеджером з публічної політики по Україні (public policy manager for Ukraine) з розташуванням у Варшаві.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка