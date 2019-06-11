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Факти / Lifestyle

Як увімкнене під час сну світло впливає на вагу жінок

Вчені знайшли зв’язок між сном з увімкненою лампою чи телевізором і збільшенням маси тіла.

Як увімкнене під час сну світло впливає на вагу жінок

Вчені Національного інституту екологічних наук у Північній Кароліні провели дослідження і виявили, що сон з увімкненим світлом впливає на збільшення ваги тіла.

Фахівці використовували дані масштабного опитування жінок по всій території США з 2003 до 2009 років, у якому взяли участь 44 тис. жінок віком 35-74 років. Респондентки розповіли про свої звички.

В опитуванні був пункт, чи вимикають жінки на ніч світло. Виявилося, що 17% опитаних жінок, які залишали ввімкненими світло або телевізор, гладшали в середньому на п’ять кілограмів на рік.

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Вчені підкреслюють, що сон при джерелах світла збільшує ризик набору зайвої ваги на 22% і ожиріння – на 33%. Для повного підтвердження цього висновку будуть проведені додаткові дослідження.

Нагадаємо, Факти ICTV писали  п’ять правил як схуднути до літа без шкоди для здоров’я.

Джерело: JAMA Internal Medicine 

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