День медика в Україні відзначають щорічно в третю неділю червня. У 2019 році День медика припадає на 16 червня.

Ідея відзначати День медика на державному рівні з’явилася у 70-х роках минулого століття, а у 1980 році це свято встановили офіційно.

За часів Радянського Союзу День медика відзначали у третю неділю червня. Згодом традиція святкувати влітку день працівників охорони здоров’я збереглася в Україні, Білорусі, Вірменії, Росії, Молдові та Казахстані.

З питанням про те, що подарувати лікарю, зіштовхувались всі. На роль подарунку лікареві-чоловікові згодиться записна книжка з медичної символікою, органайзер, дорога авторучка, невелике портмоне, набір для чаювання на роботі.

Проте, обираючи подарунок, намагайтеся звертати увагу на те, щоб він був корисним, оригінальним і не дуже інтимним.

У той же час жінці-медику можна подарувати набір для чаювання на роботі або кришталеву вазу з квітами, банку хорошого чаю або кави чи оригінальні сувеніри.

Також цікавим варіантом подарунку може стати фруктовий букет – і красиво, і корисно.

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Зазвичай у список заборонених подарунків для медиків входять:

Алкоголь. Таких подарунків у лікарів забагато, часто вони змушені подібні презенти дарують іншим людям. До того ж, не всі лікарі люблять випити.

Таких подарунків у лікарів забагато, часто вони змушені подібні презенти дарують іншим людям. До того ж, не всі лікарі люблять випити. Парфуми. Як виняток може бути набір ефірних або косметичних масел, від яких багато жінок в захваті.

Як виняток може бути набір ефірних або косметичних масел, від яких багато жінок в захваті. Косметика та засоби гігієни. Вгадати особливості і потреби кожного лікаря складно, тому краще не ризикувати.

Вгадати особливості і потреби кожного лікаря складно, тому краще не ризикувати. Продукти. Часто пацієнти вирішують віддячити лікареві цілим кошиком з делікатесним м’ясом, дорогим сиром, ікрою, тортом. Однак відповідати за якість таких продуктів вдається не завжди – подарунок може обернутися небезпекою.

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