Штучний інтелект в Японії – чи не на кожному кроці. Прямо в аеропорту за допомогою додатку у смартфоні можна викликати безпілотне таксі. Пасажири вказують на телефоні адресу і авто самостійно обирає найбільш оптимальний маршрут. Це експериментальний проект. Тому поки за кермом все ще сидить водій, котрий контролює процес і у разі позаштатної ситуації візьме керування на себе.

В Японії телепортацію ще не вигадали, але близькі до цього. Майже в будь-яку точку країні можна дістатись спеціальними потягами, які розганяються до швидкості більше ніж 300 км/год.

Квитки продають незвичні касири-роботи. Потрібно сказати йому свою станцію або натиснути на кілька сенсорних кнопок на моніторі і цифровий касир друкує проїзний документ. Далі квиток сканується при вході на платформу і можна насолоджуватись краєвидами за вікном, де рисові поля чергуються з горами.

Штучний інтелект стрімко заміняє людей і в інших сферах бізнесу. У одному з готелів на рецепції працюють милі жінки-роботи. А вже ввечері вони можуть перетворитись на динозаврів, які не лише заселять вас до номеру, а й розкажуть про всі зручності. Усі кімнати там оснащені надсучасними технологічними розробками.

Якщо хочеться поїсти чи випити кави – на допомогу знову ж таки прийдуть сучасні технології. Як, наприклад, перший у світі робот-бариста. Усе просто – обираєш напій, платиш і за кілька хвилин твоє американо чи латте готове. Власники кав’ярні задоволені таким працівником – не бере вихідних, не хворіє і найголовніше: йому не треба платити зарплату, а відвідувачі закладу можуть обійтись без чайових.

А в іншому кафе пішли ще далі. Там працюють роботи-офіціанти. Вони приймають замовлення, передають його на кухню, а потім приносять замовлення клієнту. Точніше сказати, – приїжджають з ним. Роботами управляють дистанційно з дому люди з обмеженими можливостями. Виходить чудове поєднання соціальної відповідальності бізнесу та нових технологій.

Туристам, які хочуть дізнатись більше про Японію, тепер не потрібно кожного разу шукати екскурсовода. На допомогу прийде робот-гід: він знає про всі пам’ятки. Мініатюрного робота беруть з собою у таксі і він розповідає про усі цікаві місця на шляху, історію та культуру Японії. А також зможе порадити заклади, де можна скуштувати традиційні страви.

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Зараз Токіо активно готується приймати учасників та вболівальників Олімпійських ігор, які відбудуться у 2020 році. Допомагати гостям будуть не лише люди, а й спеціальні говіркі роботи. Вони у першу чергу допомагатимуть людям з обмеженими можливостями, приноситимуть їжу чи речі або надаватимуть оперативну інформацію про події на Олімпіаді.

Під час Олімпійських ігор буде застосовуватися і роботизований екзоскелет. Спортсмени чи працівники стадіону вдягнувши цей пристрій мінімізують навантаження на м’язи під час підйому важких речей.

Майбутня Олімпіада стане найбільш технологічною за всю історію, – обіцяють японці й додають, що у майбутньому у спортивних змаганнях роботи братимуть участь на рівні з людьми.

Роботи vs люди: як нові технології змінюють життя

Незвичний робот-баскетболіст влучає у кошик 10 разів з 10 десяти. З ним намагались змагатись спортсмени, але усе марно. Математичну точність не переграти. Зараз робот-баскетболіст може кидати м’яч зі статичної позиції, але якщо його навчити рухатись – кращого гравця на майданчику годі й шукати. Над цим зараз і працюють розробники.

Новітні технології поступово проникають і у таку, здавалось би, консервативну сферу життя як релігія. В Японії презентували робота-священника, який повторює спеціальні буддистські тексти під час поховань. Для підсилення ефекту робота навіть одягнули у релігійне вбрання і поруч поставили кілька трун. Він може відтворювати християнські та мусульманські поминальні тексти.

Вже зовсім скоро роботи стануть невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Чи, можливо, вже стали?

До слова, Факти ICTV розповідали про те, хто така робот Софія та чи замінять роботи людей.