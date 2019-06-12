Ryanair стала найдешевшим авіаперевізником у Європі. Якого розміру має бути ручна поклажа для пасажирів цієї кампанії і що можна брати з собою – розповідаємо в матеріалі Фактів ICTV.

Ручна поклажа іноді може затримати вас при перевірці багажу. Щоб швидко і без пригоди пройти перевірку служби безпеки, варто завчасно дізнатися перелік дозволених і заборонених на борту літака предметів.

Факти ICTV підготували огляд правил та вимог, які висуває до ручної поклажі авіакомпанія Ryanair.

Що можна брати в ручну поклажу

Продукти харчування.

На борт літака ви можете пронести будь-які продукти, за винятком рідкої і желеподібної їжі.

Медикаменти.

На борт літака можна проносити таблетки, різні краплі, перев’язувальні матеріали і перекис водню.

Цифрова техніка.

Які технічні пристрої можна брати з собою на борт, визначаються правилами безпеки країни, в яку ви прямуєте.

Зазвичай дозволено брати ноутбук, планшет, мобільний телефон, фотоапарат, електричну бритву і зубну щітку, зарядку до пристроїв та об’ємні електроприлади (наприклад, фен).

Документи, цінні речі і прикраси.

Косметичні засоби.

На борт можна проносити будь-які сухі косметичні засоби тіні, туш, олівці для очей і губ, рум’яна чи пудру.

Предмети особистої гігієни.

З предметів особистої гігієни в ручну поклажу можна взяти зубну щітку (щодо пасти потрібно уточнювати – в деяких аеропортах її забороняють), вологі серветки, гребінець без гострої ручки, рідина для зняття лаку без ацетону обсягом не більше 100 мл.

Одяг.

Досвідчені мандрівники рекомендують взяти з собою кофту. У легкій футболці або блузі може бути прохолодно – під час посадки в салоні зазвичай жарко, тому після зльоту можуть включити кондиціонери.

Категорично заборонено брати колючо-ріжучі предмети, наприклад, манікюрні набори (особливо ножиці) і будь-які рідкі продукти об’ємом більше 100 мл: шампунь, крем, гель, лосьйон для засмаги і т.д.

Ручна поклажа Ryanair

На борт Ryanair дозволяється брати одну невеличку сумку безкоштовно. Якщо ви оплатите послугу Priority, то зможете пронести на борт велику ручну поклажу.

Вага ручної поклажі максимально 10 кг.

Розмір безкоштовної ручної поклажі:

висота – 40 см;

ширина – 20 см;

глибина – 25 см.

Розмір ручної поклажі за наявності придбаної послуги Priority:

висота – 55 см;

ширина – 40 см;

глибина – 20 см.

За кожен зайвий кілограм пасажир повинен оплатити €11.

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Лише пасажири, які придбали пріоритетну посадку, зможуть взяти на борт дві одиниці ручної поклажі: велику, 55×40х20 см, та маленьку, 40x20x25 см, інші – здають поклажу в багажне відділення.

Вартість Priority Boarding становить €6, якщо купувати завчасно, €8 — перед самою посадкою онлайн, €10 — в аеропорту.

До речі, лоукостер Ryanair з жовтня 2019 року запускає чотири нових рейси з Києва до Німеччини.