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SpaceX запустила ракету Falcon 9 з трьома супутниками

З космодрому у Каліфорнії стартувала ракета-носій Falcon 9.

SpaceX запустила ракету Falcon 9 з трьома супутниками

Ракета-носій Falcon 9 вилетіла з трьома канадськими супутниками RADARSAT Constellation. Вага кожного зі супутників близько 1,4 тонн.

Запуск відбувся о 17.17 по Києву.

Місія полягає у спостереженні за погодними умовами при ліквідації стихійних лих і стеження за морський навігацією.

Читайте: SpaceX за декілька секунд до старту зірвала запуск Falcon 9

До речі, 24 травня 2019 року о 5.30 за київським часом SpaceX запустила ракету Falcon 9 із супутниками Starlink, призначеними для роздачі інтернету.

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