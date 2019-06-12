Куди поїхати на Волині, на що варто подивитися та де зупинитися – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Волинь – це місце концентрації озер та зелені. Це спокійний, тихий та надзвичайно мальовничий край.

На території історичної Волині збереглося чи не найбільше в усій Україні пам’яток культури, архітектури та мистецтва.

Ми зібрали для вас місця, розташовані на межі Волинської та Рівненської областей, у які варто заглянути.

Волинський тунель закоханих

Як відомо, тунель кохання розташований у селищі Клевань (Рівненська область).

Проте недалеко від Луцька є ще один тунель закоханих – так називають його місцеві жителі.

Якщо бути точним, це не зовсім тунель. Це звичайна дорога, обабіч якої розкинулися дерева.

Виглядає це досить гарно, тож чому б не зупинитися на кілька хвилин задля вдалої фотографії. Тим паче, це на шляху до наступної пам’ятки.

Олицький замок

Олика – одне з найцікавіших волинських селищ, яке було резиденцією знатного роду Радзивілів у XVI столітті.

Олицький замок – один із перших на території сучасної України прямокутних замків бастіонного типу. Власне, він і був маєтком Радзивілів.

Замок має форму п’ятикутника, у якому є дві арки – головний вхід та вихід на заднє подвір’я.

До речі, якщо піднятися на невеликий пагорб, то відкриється прекрасний вид на озеро.

Зараз у будівлі маєтку функціонує психічна лікарня. Це робить атмосферу довколишньої території напруженою та моторошною.





















Відпочинок на Волині: куди поїхати та на що подивитися / 5 фотографий

З одного боку ти бачиш звичайну пам’ятку архітектури, а перевівши погляд на інший бік – людей за ґратами.

Загалом замок викликає суперечні почуття, адже у старовинній будівлі вставлені пластикові вікна, за закинутим рогом стоїть велосипед, а на вході – сучасна вивіска.

Врешті-решт, будівля не схожа на класичний замок як у Кам’янець-Подільському або Луцьку.

Костел Святої Трійці

Римо-католицький костел збудований у стилі бароко у XVII столітті. Розташований неподалік від замку.

















Відпочинок на Волині: куди поїхати та на що подивитися / 4 фотографии

Він вражає своєю красою, величчю та таємничістю. Його вважали найкрасивішим храмом Речі Посполитої.

Зараз костел знаходиться на реконструкції, проте всередину зайти можна. Там прохолодно, трохи сиро та просторо.

Якщо вдасться знайти місцевого священика, то він проведе вам невелику екскурсію та покаже закутки храму.

Всередині розміщена крипта роду Радзивілів, а на стінах можна побачити епітафії родини фундатора та олицьких каноніків.

Костел Петра і Павла

Позаду костелу Святої Трійці розташований ще один римо-католицький храм – костел Петра і Павла – найдавніший на Волині.

Збудований на місці кладовища у стилі ренесансу, тривалий час костел використовувався як капличка.

Інтер’єр виконаний без характерної для того часу пишності. Всередині прохолодно та багато старовинних книг.

Санаторій Пролісок

Санаторій розташований у селі Грем’яче Ківерцівського району. Побудований на кошти ЄС, виділені на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.





















Відпочинок на Волині: куди поїхати та на що подивитися / 5 фотографий

Загальна площа Проліску – вісім гектарів. На території є 109 комфортабельних номерів та 13 сімейних котеджів.

Вартість проживання: за одну людину на день – 685 грн та 1 600 грн за цілий будиночок. Окрім проживання, в ціну входить також харчування та лікування.

Серед платних процедур найпопулярнішими є:

термо-спа – від 99 грн;

фітобочка – 99 грн;

циркулярний душ – 20 грн;

підводний душ-масаж – 59 грн;

система тренажерів David concept – 50 грн за один раз;

реабілітаційна кінезотерапія – від 39 грн;

загальний масаж тіла – 179 грн.





















Відпочинок на Волині: куди поїхати та на що подивитися / 5 фотографий

Тут варто зупинитися задля спокійного відпочинку. Можна прогулятися величезним сосновим лісом, сходити на водосховище, позайматися спортом або просто посидіти у тиші без зв’язку та насолодитися гармонією з природою.

Лісовий ресторан YAVIR

YAVIR розташований за 30 км від Луцька, саме дорогою до санаторію.

Особливість закладу в тому, що він співпрацює з місцевим лісництвом та спеціалізується на дичині.









Відпочинок на Волині: куди поїхати та на що подивитися / 2 фотографии

Тут ви зможете спробувати вишукані страви та ексклюзивні напої. Ось кілька позицій з меню:

паштет з печінки оленя – 112 грн;

вареники з м’ясом дичини Три кабана – 152 грн;

тушенина з м’яса оленя – 238 грн;

деруни, фаршировані м’ясом дичини – 96 грн;

карпачо з копченої качки на груші з п’яною вишнею – 138 грн;

березовий сік з ромашкою – 20 грн.

Окрім самого ресторану, на території є місце для прогулянок – дві туристичні стежки, що ведуть у ліс, мотузковий парк та розваги для дітей.

Це дуже затишне, спокійне місце, куди хочеться втекти від великого міста.

До речі, ще більше інформації про Волинь ви можете дізнатися на туристичному порталі Волинь унікальна.

Раніше Факти ICTV писали про те, як і де провести вихідні у Луцьку.

Анастасія Дячкіна