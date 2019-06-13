На вихідних кияни зможуть відвідати найкращі концерти та спортивні заходи. Куди піти в цей вікенд – розкажуть Факти ICTV.

Кияни можуть відвідати меланхолійний виступ Cigarettes After Sex або концерт легендарних The Chemical Brothers.

Також є можливість відвідати фінал найбільшого в світі міжнародного чемпіонату з футболу у форматі 5х5 – Red Bull Neymar Jr’s Five.

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Крім концертів на цих вихідних в Києві пройдуть два фестивалі – Білі ночі і Острів.

Факти ICTV зібрали найцікавіші події.

Cigarettes After Sex

14 червня, 20.00

ATLAS

Квитки: 990 – 2090 грн

Придбати квитки можна тут

Американці Cigarettes After Sex приїдуть до Києва рівно через рік після свого виступу. І якщо минулого разу музиканти радували прихильників дебютним альбомом, то тепер обіцяють додати в програму сингли: Crush, Sesame Syrup і Neon Moon і нові пісні.

Популярність гурту зростає з кожним днем. Лампові, повільні мелодії їх пісень впевнено займають рядки в чартах Великої Британії, Франції, Німеччини, Бельгії та Данії.

Атмосферність музики доповнюють живі виступи гурту, які проходять в естетиці мінімалізму: напівтемрява, дим і чорно-білі фільми на тлі.

MARUV

14 червня, 20.00

Stereo Plaza

Квитки: 590 – 2990 грн

Придбати квитки можна тут

Проекту MARUV ще не виповнилося і двох років, а співачку вже називають новою поп-іконою сучасності.

Кліп на її хіт Drunk Groove зібрав майже 100 млн переглядів і забезпечив співачці армію шанувальників. І скоро всі стануть свідками видовищного шоу на сольному концерті MARUV, який відбудеться у найбільшому клубі Києва.

Національний фінал турніру Red Bull Neymar Jr’s Five

15 червня, 10.00

Контрактова площа

Вхід вільний

15 червня на Контрактовій площі у Києві пройде найбільший у світі міжнародний чемпіонат з футболу у форматі 5х5.

Правила щороку залишаються без змін. Змагатись у чемпіонаті можуть усі бажаючі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років). Формат — 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця щоразу, коли суперник забиває гол.

Переможець отримає можливість представили Україну на Світовому фіналі, що відбудеться 13 липня в Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.

На учасників та гостей турніру чекають видовищні матчі та конкурси.

Також о 16.00 відбудеться матч зіркових футболістів ФК Маестро проти вболівальників.

Ostrov Festival

15 червня – 17 червня

Труханів острів

Квитки: 1150 – 1600 грн

Придбати квитки можна тут

Електросаунди прогримлять на Трухановому острові посеред Дніпра вже 15 червня.

Три дні оупен-ейр качатиме публіку найкращими сетами, тому варто заздалегідь готуватися до танців в оточенні музичних екстремалів.

Вечірка триватиме до півночі 17 червня.

Енергією заряджатимуть найкращі зірки електронної сцени і не тільки української. Серед перших учасників: Amelie Lens, Farrago, Joyhauser, Henrik Shwarz, J. Manuel, FJAAK, KiNK, Nolah та інші.

Білі ночі

14-15 червня

Арт-завод Платформа

Квитки: 550 грн

Придбати квитки можна тут

Двічі на рік Арт-завод Платформа живе за принципом ніч яскравіша за день.

Цього року на фестивалі очікують понад 100 артистів, п’ять танцполів, фотозони і чилаут-зони, а також світлові інсталяції в атмосфері найкращих тусовок Європи.

Подія буде ще й смачною, бо частування готують резиденти Ulichnaya Eda.

The Chemical Brothers

15 червня, 20.00

МВЦ

Квитки: 150 – 4999 грн

Придбати квитки можна тут

Батьки біг-біту та один з найбільш комерційно успішних гуртів у світі електронної музики, чотириразові володарі престижної премії Греммі повертаються до Києва.

Цієї весни дует випускає дев’ятий альбом No Geography, відразу після чого “хіміки” вирушать у міжнародне турне на підтримку платівки. Це означає, що енергія лайву британців занурить весь МВЦ в унікальний електронний перформанс.

Kiss

16 червня, 19.00

НСК Олімпійський

Квитки: 999 – 6999 грн

Придбати квитки можна тут

Один з найвпливовіших і найекстравагантніших рок-гуртів світу Kiss оголосил про останній тур у своїй кар’єрі.

– Це буде найбільш грандіозне шоу з усіх, що ми коли-небудь робили. Якщо ви любите нашу музику – приходьте. Якщо ви ніколи не бачили нашого концерту – зараз саме час! – заявили учасники гурту.

За 45 років Kiss не раз доводили своє звання найвидовищнішого рок-колективу світу: їхні концерти вражають уяву неймовірними піротехнічними та сценічними рішеннями.

На рахунку гурту понад 100 млн проданих альбомів, а армія фанатів налічує мільйони людей в країнах усього світу.

Tokio Hotel

17 червня, 20.00

Atlas

Квитки: 1399 – 2999 грн

Придбати квитки можна тут

Культовий гурт з сотнею премій і десятком мільйонів проданих альбомів, майже кожен з яких ставав платиновим в 68 країнах світу.

У кар’єрі музикантів чекали тільки успіх і армії шанувальників. На їх виступи під Ейфелевою вежею в Парижі зібралося півмільйона слухачів, а це щось та означає.

Tokio Hotel визначили музичний настрій всіх нульових і продовжують розвиватися.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.