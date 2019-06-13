На вихідних кияни зможуть відвідати найкращі концерти та спортивні заходи. Куди піти в цей вікенд – розкажуть Факти ICTV.
Кияни можуть відвідати меланхолійний виступ Cigarettes After Sex або концерт легендарних The Chemical Brothers.
Також є можливість відвідати фінал найбільшого в світі міжнародного чемпіонату з футболу у форматі 5х5 – Red Bull Neymar Jr’s Five.
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Крім концертів на цих вихідних в Києві пройдуть два фестивалі – Білі ночі і Острів.
Факти ICTV зібрали найцікавіші події.
Cigarettes After Sex
14 червня, 20.00
ATLAS
Квитки: 990 – 2090 грн
Придбати квитки можна тут
Американці Cigarettes After Sex приїдуть до Києва рівно через рік після свого виступу. І якщо минулого разу музиканти радували прихильників дебютним альбомом, то тепер обіцяють додати в програму сингли: Crush, Sesame Syrup і Neon Moon і нові пісні.
Популярність гурту зростає з кожним днем. Лампові, повільні мелодії їх пісень впевнено займають рядки в чартах Великої Британії, Франції, Німеччини, Бельгії та Данії.
Атмосферність музики доповнюють живі виступи гурту, які проходять в естетиці мінімалізму: напівтемрява, дим і чорно-білі фільми на тлі.
MARUV
14 червня, 20.00
Stereo Plaza
Квитки: 590 – 2990 грн
Придбати квитки можна тут
Проекту MARUV ще не виповнилося і двох років, а співачку вже називають новою поп-іконою сучасності.
Кліп на її хіт Drunk Groove зібрав майже 100 млн переглядів і забезпечив співачці армію шанувальників. І скоро всі стануть свідками видовищного шоу на сольному концерті MARUV, який відбудеться у найбільшому клубі Києва.
Національний фінал турніру Red Bull Neymar Jr’s Five
15 червня, 10.00
Контрактова площа
Вхід вільний
15 червня на Контрактовій площі у Києві пройде найбільший у світі міжнародний чемпіонат з футболу у форматі 5х5.
Правила щороку залишаються без змін. Змагатись у чемпіонаті можуть усі бажаючі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років). Формат — 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця щоразу, коли суперник забиває гол.
Переможець отримає можливість представили Україну на Світовому фіналі, що відбудеться 13 липня в Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.
На учасників та гостей турніру чекають видовищні матчі та конкурси.
Також о 16.00 відбудеться матч зіркових футболістів ФК Маестро проти вболівальників.
Ostrov Festival
15 червня – 17 червня
Труханів острів
Квитки: 1150 – 1600 грн
Придбати квитки можна тут
Електросаунди прогримлять на Трухановому острові посеред Дніпра вже 15 червня.
Три дні оупен-ейр качатиме публіку найкращими сетами, тому варто заздалегідь готуватися до танців в оточенні музичних екстремалів.
Вечірка триватиме до півночі 17 червня.
Енергією заряджатимуть найкращі зірки електронної сцени і не тільки української. Серед перших учасників: Amelie Lens, Farrago, Joyhauser, Henrik Shwarz, J. Manuel, FJAAK, KiNK, Nolah та інші.
Білі ночі
14-15 червня
Арт-завод Платформа
Квитки: 550 грн
Придбати квитки можна тут
Двічі на рік Арт-завод Платформа живе за принципом ніч яскравіша за день.
Цього року на фестивалі очікують понад 100 артистів, п’ять танцполів, фотозони і чилаут-зони, а також світлові інсталяції в атмосфері найкращих тусовок Європи.
Подія буде ще й смачною, бо частування готують резиденти Ulichnaya Eda.
The Chemical Brothers
15 червня, 20.00
МВЦ
Квитки: 150 – 4999 грн
Придбати квитки можна тут
Батьки біг-біту та один з найбільш комерційно успішних гуртів у світі електронної музики, чотириразові володарі престижної премії Греммі повертаються до Києва.
Цієї весни дует випускає дев’ятий альбом No Geography, відразу після чого “хіміки” вирушать у міжнародне турне на підтримку платівки. Це означає, що енергія лайву британців занурить весь МВЦ в унікальний електронний перформанс.
Kiss
16 червня, 19.00
НСК Олімпійський
Квитки: 999 – 6999 грн
Придбати квитки можна тут
Один з найвпливовіших і найекстравагантніших рок-гуртів світу Kiss оголосил про останній тур у своїй кар’єрі.
– Це буде найбільш грандіозне шоу з усіх, що ми коли-небудь робили. Якщо ви любите нашу музику – приходьте. Якщо ви ніколи не бачили нашого концерту – зараз саме час! – заявили учасники гурту.
За 45 років Kiss не раз доводили своє звання найвидовищнішого рок-колективу світу: їхні концерти вражають уяву неймовірними піротехнічними та сценічними рішеннями.
На рахунку гурту понад 100 млн проданих альбомів, а армія фанатів налічує мільйони людей в країнах усього світу.
Tokio Hotel
17 червня, 20.00
Atlas
Квитки: 1399 – 2999 грн
Придбати квитки можна тут
Культовий гурт з сотнею премій і десятком мільйонів проданих альбомів, майже кожен з яких ставав платиновим в 68 країнах світу.
У кар’єрі музикантів чекали тільки успіх і армії шанувальників. На їх виступи під Ейфелевою вежею в Парижі зібралося півмільйона слухачів, а це щось та означає.
Tokio Hotel визначили музичний настрій всіх нульових і продовжують розвиватися.
Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.