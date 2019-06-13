У третю неділю червня в Україні відзначають День батька. У 2019 році свято припадає на 16 червня. Як провести день з татом – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

День батька в Україні відзначатимуть 16 червня. Цьогоріч Кабінет міністрів України схвалив проект указу президента про встановлення Дня батька, тому відтепер це свято офіційне.

Факти ICTV зробили підбірку ідей, як можна провести час з батьком у цей день.

Квест-кімната

Підіть усією сім’єю в квест-кімнату. Серед безлічі варіантів тематик можна обрати найбільш цікавий для вас і весело провести час. У квест-кімнатах проявляється злагодженість, азарт, підтримка та активізується логіка.

Після такого захопливого досвіду вам буде цікаво поділитися враженнями, тому продумайте, куди ви підете з’їсти десерт після відпочинку.

Розваги

Аби свято минуло динамічно, активно та навіть екстремально, пропонуємо сходити в мотузковий парк, аквапарк, на боулінг чи покататись на роликах та пограти у футбол.

Так ви не лише розбавите дозвілля екстримом, а й отримаєте позитивні та гострі відчуття і зробите це свято незабутнім для татуся.

Сімейний день

Чи пам’ятаєте ви, коли востаннє всі разом переглядали сімейні фотографії? Варто цього дня дістати сімейний альбом і пригадати найбільш приємні моменти життя.

Цього вечора ви згадаєте багато смішних та цікавих історій з минулого. Також, як варіант, можна разом приготувати вечерю, подивитися фільм або пограти в настільні чи відеоігри.

Відпочинок на природі

Краще не засиджуватись вдома і більше проводити часу разом на природі. Можна піти на прогулянку в парк, ліс або на річку, поїхати на екскурсію, організувати пікнік чи відпочинок на природі з наметами.

Як варіант, можна просто пограти в спортивні ігри на свіжому повітрі. Такий відпочинок не лише принесе вам незабутні позитивні емоції, а ще й зарядить енергією та зміцнить здоров’я.

День батька разом з ICTV

Цієї неділі, 16 червня, ICTV запрошує відсвяткувати День батька разом із зірками телеканалу! Усіх гостей чекатимуть зіркові татусі ICTV та Дизель Шоу, унікальна виставка робіт шведського фотографа Югана Бевмана.

Читайте: День батька разом з ICTV – програма святкувань на ВДНГ

Шведські татусі, розваги, шоу-програма, конкурси і змагання, в яких можна буде виграти різноманітні призи і поборотися за головний подарунок – роль у новому сезоні улюбленого комедійного серіалу Папаньки від творців Дизель Шоу.

Приходьте 16 червня на ВДНГ (вул. Академіка Глушкова, 1, павільйон №7), початок об 11.00.

Раніше Факти ICTV робили список семи подарунків, які можна подарувати батькові.