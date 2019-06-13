Що робити, коли дуже спекотно – 5 порад як врятуватися від спеки на роботі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

В Україну прийшло справжнє літо з пекучим сонцем і пекельною спекою. Як перенести спеку і надати допомогу в разі теплового удару – читайте в матеріалі.

Вибір одягу

У спекотні дні краще обирати одяг з натуральних тканин, адже синтетика спричиняє перегрів тіла.

Пийте багато води

У спеку потрібно випивати не менше 2,5-3 літри рідини в день, найкраще коли це вода з лимоном і м’ятою. Тримайте на своєму робочому місці кружку з водою і пийте протягом дня. Вона допоможе охолодитися.

Читайте: Як врятувати домашніх тварин від спеки – 9 порад

Не снідайте важкою їжею

Така їжа підвищує температуру тіла і повільно засвоюється. Краще перекусіть легким салатом чи фруктами, а чай та каву бажано замінити квасом або соком.

Провітрюйте приміщення

Протяг забезпечить доступ прохолодного повітря та охолодить приміщення. Однак в денний час краще тримати вікна закритими, аби тепле повітря не нагрівало кабінет.

Додаткове охолодження

Не соромтеся використовувати кондиціонер. Якщо ж його немає, можна придбати вентилятор. Він коштує дешевше і споживає мало енергії.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як врятуватися від спеки без кондиціонера.