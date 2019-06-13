Що робити, коли дуже спекотно – 5 порад як врятуватися від спеки на роботі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
В Україну прийшло справжнє літо з пекучим сонцем і пекельною спекою. Як перенести спеку і надати допомогу в разі теплового удару – читайте в матеріалі.
Вибір одягу
У спекотні дні краще обирати одяг з натуральних тканин, адже синтетика спричиняє перегрів тіла.
Пийте багато води
У спеку потрібно випивати не менше 2,5-3 літри рідини в день, найкраще коли це вода з лимоном і м’ятою. Тримайте на своєму робочому місці кружку з водою і пийте протягом дня. Вона допоможе охолодитися.
Читайте: Як врятувати домашніх тварин від спеки – 9 порад
Не снідайте важкою їжею
Така їжа підвищує температуру тіла і повільно засвоюється. Краще перекусіть легким салатом чи фруктами, а чай та каву бажано замінити квасом або соком.
Провітрюйте приміщення
Протяг забезпечить доступ прохолодного повітря та охолодить приміщення. Однак в денний час краще тримати вікна закритими, аби тепле повітря не нагрівало кабінет.
Додаткове охолодження
Не соромтеся використовувати кондиціонер. Якщо ж його немає, можна придбати вентилятор. Він коштує дешевше і споживає мало енергії.
До речі, раніше Факти ICTV писали, як врятуватися від спеки без кондиціонера.