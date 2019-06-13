PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Якого числа Трійця у 2019 році

У 2019 році Трійця припадає на 16 червня.

Великий піст 2019

Щороку Трійцю православні християни відзначають у різні дати. Це пов’язано зі змінною датою Великодня. Трійцю святкують на 50 день після Великої неділі.

Таким чином, оскільки цього року Великдень був 28 квітня, то Трійця припадає на 16 червня.

Католики святкують Трійцю через тиждень після того, як це свято пройде у православних християн. Таким чином, у 2019 році католики відзначатимуть Трійцю 23 червня.

Читайте: Вихідні в червні 2019

До речі, на Трійцю на українців чекає додатковий вихідний у червні. Таким чином, християни відпочиватимуть три дні поспіль: 15, 16 і 17 червня.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка