В Україні 13 червня проходить зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Це останнє тестування в період основної сесії.

ЗНО з хімії пишуть випускники всіх шкіл 13 червня.

Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10.15 до 10.50, початок зовнішнього незалежного оцінювання – 11.00.

Участь у тестуванні з хімії буде останнім в офіційній сесії ЗНО. Його складатимуть понад 15 тис. осіб.

Учасники складатимуть ЗНО упродовж 150 хв. Тестова робота складається із 52 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 80 балів. Завдання будуть з вибором однієї правильної відповіді, відкритої форми і на встановлення відповідності.

Читайте: Через помилку у тесті ЗНО з історії України кожен учасник отримає по одному балу

Нагадаємо, для допуску до тестування потрібно мати:

оригінал сертифікату ЗНО;

паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено в сертифікаті;

запрошення-перепустку.

Раніше Факти ICTV писали про те, що для нацменшин зменшать поріг ЗНО з української мови.

Джерело: УЦОЯО