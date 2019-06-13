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Факти / Lifestyle

ЗНО 2019: випускники пишуть тест з хімії

В Україні 13 червня проходить зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Це останнє тестування в період основної сесії.

ЗНО 2019: випускники пишуть тест з хімії

ЗНО з хімії пишуть випускники всіх шкіл 13 червня.

Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10.15 до 10.50, початок зовнішнього незалежного оцінювання – 11.00.

Участь у тестуванні з хімії буде останнім в офіційній сесії ЗНО. Його складатимуть понад 15 тис. осіб.

Учасники складатимуть ЗНО упродовж 150 хв. Тестова робота складається із 52 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 80 балів. Завдання будуть з вибором однієї правильної відповіді, відкритої форми і на встановлення відповідності.

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Нагадаємо, для допуску до тестування потрібно мати:

  • оригінал сертифікату ЗНО;
  • паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено в сертифікаті;
  • запрошення-перепустку.

Раніше Факти ICTV писали про те, що для нацменшин зменшать поріг ЗНО з української мови.

Джерело: УЦОЯО

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