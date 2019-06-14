Як відрізнити тепловий удар від сонячного – у матеріалі Фактів ICTV.

У спеку є небезпека отримати як сонячний, так і тепловий удар.

Вони мають схожі прояви, та все ж відрізняються.

Тепловий удар – це результат сильного перегріву організму.

Він може відбутися не тільки влітку на пляжі, але і в жаркому приміщенні, наприклад, у лазні або в машині.

У спеку організм не може підтримувати нормальну температуру тіла. Це загрожує серйозними наслідками людям із серцево-судинними захворюваннями, аж до зупинки серця.

А сонячний удар – це різновид теплового. Він викликає розлад роботи головного мозку внаслідок інтенсивного або тривалого впливу прямих сонячних променів на поверхню голови.

При цьому на відновлення після сонячного удару може знадобитися більше часу.

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У будь-якому випадку варто знати, що найбільше вразливі перед активною дією тепла і сонячних променів люди з захворюваннями серцево-судинної системи, цукровим діабетом і діти.

А ще потрібно уникати фізичної активності з 11.00 до 16.00, на вулицю виходити в легкому одязі світлих відтінків і в головному уборі, пити багато води, але відмовитися від алкоголю.

Раніше Факти ICTV підготували кілька порад, як уникнути теплового і сонячного удару, а також – як надати першу допомогу, якщо це вже сталося.