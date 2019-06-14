В Україні офіційно День батька відзначають у третю неділю червня – тобто 16 числа у 2019-му. Свято для нас нове, але має свою історію та традиції. Про них – у матеріалі Фактів ICTV.

День батька в Україні став офіційним святом у 2019 році.

18 травня президент підписав указ №274/2019, яким встановлено щороку відзначати День батька у третю неділю червня.

У 2019 році свято припадає на 16 червня.

У документі зазначається, що таке свято необхідне для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.

Історія Дня батька

На міжнародному рівні День батька вже давно святкують у третю неділю червня.

Свято виникло в 1909 році у США. Вперше його відзначили у місті Спокан (штат Вашингтон).

До речі, його ініціатором є жінка – Сонора Смарт.

Після народження шостої дитини її мама померла, і всі турботи про родину взяв на себе батько Вільям Джексон Смарт. Він оточив своїх дітей турботою та любов’ю, які може дати тільки рідна людина.

В один із Днів матері, який на той час у США вже був національним святом, Сонора згадала своє дитинство і подумала про батька, на чиї плечі лягли всі турботи з виховання дітей.

Тож жінка пішла до міської ради і запропонувала заснувати нове свято – День батька. Ідею схвалили і вирішили відсвяткувати його у день народження Вільяма Смарта – 5 червня.

Проте часу на його підготовку не було, і свято перенесли на 19 червня. Згодом цю ідею підтримали і в інших містах штату, а національним святом в Америці цей день став у 1966 році.

Слідом за США День батьків почали відзначати у Великій Британії та Нідерландах, Франції та Китаї, пізніше приєдналися й інші країни.

До 2012 року у третю неділю червня це свято відзначало вже 28 країн світу.

Традиції свята

Символом свята є троянди, які носять біля серця, приколюючи на одяг.

Тому на День батька дарують червоні троянди. Якщо ж тато помер – на могилу несуть парну кількість білих троянд.

Інші подарунки теж ніхто не відміняв. Можна відправити листівку чи СМС, якщо немає можливості відзначити цей день разом. Краще, звісно, провести час із татом.

Якщо не знаєте, як відсвяткувати День батька – кілька ідей у добірці Фактів ICTV.