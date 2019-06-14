PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Dota Underlords – коли вийде бета і хто зможе зіграти

У бета версію відеогри Dota Underlords вже можуть зіграти усі гравці Dota 2, в яких є Battle Pass.

Dota Underlords

Dota Underlords відсьогодні доступна для всіх гравців, в яких є Dota 2 Battle Pass.

Наразі шахова відеогра знаходиться у розробці і компанія випустила Dota Underlords у бета версії.

Під час закритого тестування ви зможете:

  • зіграти проти семи інших гравців;
  • запросити друзів, аби зіграти проти інших гравців;
  • практикуватися проти комп’ютерних опонентів.

Читайте: E3 2019: Ubisoft анонсувала Watch Dogs Legion

Приблизно після тижня тестування Dota Underlords перейде у відкриту бету.

Тоді у неї зможуть зіграти усі охочі.

До слова, компанія Square Enix вперше показала відеогру Marvel’s Avengers, яка створена за відомою серією коміксів.

Джерело: Dota 2

Фото: Dota 2

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка