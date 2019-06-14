У бета версію відеогри Dota Underlords вже можуть зіграти усі гравці Dota 2, в яких є Battle Pass.
Dota Underlords відсьогодні доступна для всіх гравців, в яких є Dota 2 Battle Pass.
Наразі шахова відеогра знаходиться у розробці і компанія випустила Dota Underlords у бета версії.
Під час закритого тестування ви зможете:
- зіграти проти семи інших гравців;
- запросити друзів, аби зіграти проти інших гравців;
- практикуватися проти комп’ютерних опонентів.
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Приблизно після тижня тестування Dota Underlords перейде у відкриту бету.
Тоді у неї зможуть зіграти усі охочі.
До слова, компанія Square Enix вперше показала відеогру Marvel’s Avengers, яка створена за відомою серією коміксів.
Джерело: Dota 2
Фото: Dota 2