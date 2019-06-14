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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 14 червня

День сприяє активності. Наближається повний місяць, і зараз гарний час приділити увагу справам, направленим на розвиток.

гороскоп

Можна зробити зусилля, ривок у справах, які вимагають уваги і розумової концентрації – усе це може вдатися. Можуть бути вдалими соціальні контакти, знаходження у суспільстві. Доречні напористі та активні вчинки, досягнення цілей. Сприятливий час для зустрічей із друзями, відвідування різних громадських місць і заходів, догляду за своїм тілом.

Також день сприяє романтиці та розвитку відносин, добре приділити увагу своєму партнеру – можна провести вечір наодинці або сходити на побачення. Розкішний зовнішній вигляд додасть сил, впевненості і задоволення.

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Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас.

Несприятливо: підстригання нігтів.

Джерело: Astro.Expert

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