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Погода в Україні на 14 червня (КАРТА)

Погода в Україні 14 червня буде похмурою, місцями пройдуть грози.

Погода в Україні на 14 червня (КАРТА)

В Україні 14 червня очікується похмура погода майже по всій території країни. Температура вдень 29-32°, вночі – 15-22°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 14 червня

У західних областях очікуються грози. Вночі температура повітря буде коливатися в межах 16-20° тепла, а вдень очікується 29-32°.

ДжерелоУкргідрометцентр

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