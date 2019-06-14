Якщо вам хочеться зайнятися сексом у туалеті, відкиньте забобони! Це, звичайно, не шикарне ложе, але навіть у тісній кабінці можна отримати задоволення і подарувати його партнерові.

Туалет – не найкраще місце для інтиму, але деякі пари вважають такий секс дуже інтригуючим і екстравагантним.

Плануючи зайнятися сексом у туалеті, пам’ятайте про те, що ви обмежені в часі, а на прелюдії його зовсім немає.

Враховуйте той факт, що вбиральня – громадське місце, тому через 5-10 хвилин у двері обов’язково постукають.

Щоб не гаяти час, перед інтимом одному з партнерів краще “сходити на розвідку”. Це допоможе подивитися обстановку та спланувати подальші дії.

Добре, якщо ви заздалегідь продумали одяг.

Одяг повинен легко зніматися або хоча б приспускатися.

Зайві сумки та об’ємні речі краще з собою не брати – в кімнаті й без того буде тісно.

Громадський туалет – місце антисанітарне, постарайтеся обрати таку позу, яка дозволить уникнути контакту зі стінами та всім, що знаходиться у кімнаті.

Поз для сексу в туалеті – чимало.

Наприклад, можна спробувати позу стоячи та доггі-стайл. Щоправда дівчині в цьому випадку краще спертися руками не на стіну, а на свої коліна.

Крім того, партнер може тримати руки дівчини ззаду, створюючи ефект пов’язаних рук за спиною.

Якщо в туалетній кімнаті є столик, дівчина може сісти на нього, а ногами обхопити стегна партнера. Однак у такому випадку краще постелити на столик серветки.

Ще один варіант – чоловік сідає на закриту кришку унітазу, а дівчина – йому на коліна.

Якщо секс у туалеті стався випадково, а на партнерах був не найзручніший одяг, можна задовольнити свого партнера орально.

У цьому випадку навіть не доведеться роздягатися: дівчині потрібно лише нагнутися і розстебнути ширінку. Далі – справа техніки.

Чоловік теж зможе задовольнити дівчину без зайвого клопоту. Якщо партнерка в спідниці чи сукні, та ще й у панчохах, їй достатньо поставити ніжку на унітаз.

Ми також дізналися, чому жінки відмовляються від сексу.