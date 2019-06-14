У третю неділю червня в Україні відзначають День батька. У 2019 році свято припадає на 16 червня. Що подарувати татові, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

День батька в Україні відзначатимуть 16 червня. Цьогоріч Кабінет міністрів України схвалив проект указу президента про встановлення Дня батька, тому відтепер це свято офіційне.

Факти ICTV зробили список семи подарунків, які можна подарувати батькові.

Посуд із персональним написом

Купіть красиву чашку, тарілку чи келих, яким батько точно буде користуватися, і замовте для нього індивідуальний напис або зображення.

Напис Найкращий тато чи спільне фото на красивому бокалі нагадуватиме батькові про найкращі моменти, а також додасть будь-якому напою додаткових ноток смаку.

Одяг справжнього тата

Увімкніть гумор і підберіть батькові футболку з жартом. Можете обрати запитання, на яке татові доводиться відповідати навіть тоді, коли хочеться його проігнорувати.

Серед варіантів – Правила побачень із моєю дочкою, Я тато цієї галасливої дитини, Тато – це вам не мама і т.д.

Креативна книга

Звичайно, ви можете подарувати батькові цікаву художню книгу. Але куди оригінальніше порадувати його більш креативним подарунком – переліком того, за що ви любите тата.

Візьміть красивий блокнот і напишіть свою книгу батькові, розповівши, за що ви його цінуєте та любите. Головне – щирість.

Смаколики

Якщо часу на творчість і подарунки зовсім немає, влаштуйте романтичну вечерю. Ну або хоча б замовте смачний тортик або яскраві капкейки.

Солодке завжди скрашує життя, а чоловікові буде приємно отримати від вас краплину уваги.

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Фото в рамочці

Досить традиційний варіант, але з батьком такий подарунок може зіграти на руку. Яким би суворим іноді не виглядав тато, його батьківські почуття вирують і у душі він дуже сентиментальний.

Оберіть ваші милі фото і підготуйте красиву фоторамку. Якщо красивих знімків у вас немає, це чудовий привід влаштувати спільну фотосесію і гарно провести час. А батько покладе спільне фото на робочий стіл в офісі.

Абонемент у басейн

Якщо ваш тато досить активний, подаруйте йому абонемент на відвідування басейну. Це дозволить йому розслабитися і розім’ятися після роботи.

Не менш цікавий варіант – відвідування лазні чи сауни. Подібні чоловічі захоплення додадуть батькові сил і відволічуть від щоденної суєти.

Час

Бути татом, залишаючись при цьому хорошим чоловіком, надійним другом і коханою людиною, дуже складно. Подаруйте чоловікові час – побудьте з ним удвох.

Якість вашого сімейного життя безпосередньо залежить від того, що робите ви зараз для стосунків і як проводите час.

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