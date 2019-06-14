День медичного працівника в Україні відзначають щорічно у третю неділю червня. Що подарувати лікарям у їхнє професійне свято – читайте в матеріалі.

День медичного працівника у 2019 році випадає на 16 червня. Щорічно його святкують у третю неділю червня.

Кращі ідеї, що подарувати лікарям у День медика, зібрали для вас Факти ICTV.

Якщо ви хочете здивувати медичного працівника та зробити йому оригінальний подарунок, то можна придбати набір двосторонніх маркерів або кулькових ручок у вигляді шприца.

Гарним подарунком можуть бути також статуетки і сувеніри на професійну тематику у вигляді терапевта, стоматолога, медсестри, фармацевта.

Якщо ж обирати серед більш практичних речей, то варто звернути увагу на декоративні подушки, до прикладу, з оформленням у стилі медичного халату.

У випадку, якщо медичний працівник любить поласувати солодощами, можна підготувати йому тематично оформлений торт або набір шоколаду. Такий подарунок також підійде для колективу лікарів.

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Гарним практичним презентом стане USB-флешка, виготовлена у формі медичного працівника, хірурга, стоматолога. Килимки для мишки з зображенням рентгенівського знімку доповнять подарунок.

Для медиків-чоловіків можна купити банку консервованих стерильних шкарпеток. Щоб додати подарунку більшої оригінальності, можна замовити жартівливий напис на банку, як до прикладу, Одна голова добре, а дві – вже патологія або Семеро одного не чекають, – сказали медсестри і почали операцію без хірурга.

Також можна купувати ароматні подарунки, наприклад, мило ручної роботи, аромапалички і підставку до них, аромакулон, набір ефірних масел, саше (подушечку з травами та спеціями).

Якщо обираєте подарунок для колективу лікарів, то варто звернути увагу на набір тематичних чашок. До прикладу, можна обрати варіант зі скелетом. Окремо візерунок на білій кераміці не проглядатиметься, а от якщо їх скласти башточкою один на одного, вимальовуватиметься чорний скелет – один із символів професії.

До такого подарунку непогано ще й додати солодкий набір, який складається з ароматного чаю і джему. На баночку або коробку, за бажання, можна замовити дизайнерську наліпку з привітанням із професійним святом.

До слова, раніше Факти ICTV писали про історію Дня медичного працівника.