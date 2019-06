До Міжнародного дня блогера Факти ICTV зробили підбірку найяскравіших блогерів рубрики Lifestyle.

День блогера традиційно відзначається 14 червня. Ми підібрали найбільш барвисті і корисні сторінки в українському сегменті Facebook, де можна почитати про життя.

Ярослава Гресь

Співзасновник піар-агентства Gres Todorchuk PR.

Сторінка Ярослави сонячна, добра і дуже популярна. Вона пише на соціальні, всім зрозумілі і важливі теми.

Напевно, ніде немає такої великої кількості подорожей і світової культури, як на сторінці Дмитра Комарова. Блогер щедро ділиться емоціями від світу навиворіт.

Читач мимоволі потрапляє у найцікавіші куточки нашої планети. До того ж, отримує неймовірну кількість цінних порад і щирості від Дмитра.

Сергій Дідковський

PR-стратег і головний редактор xxl.ua дійсно пише фактично про все. Стрічка Сергія – почерговість гумору, міні-рецензій та серйозних постів на актуальну соціальну тематику.

Саша Кольцова

Саша Кольцова – українська співачка, журналіст. Ініціатор екологічної програми по скороченню пластика.

Учасниця київського інді-поп-рок групи Крихітка. Займається популяризацією читання.

Лєра Бородіна

Beauty-блогер. Здається, Валерія знає все про красу і моду!

Дівчина із задоволенням ділиться LifeStyle-секретами.

Дмитро Дір

LifeStyle блогер. Журналіст. Засновник проектів Talk-n-Run Club і Нам треба поговорити.

Сторінка Дмитра пронизана стилем і лірикою. Блогер часто пише життєві історії.

Тетяна Гриньова

Співзасновниця bit.ua і Fitness Geek Camp.

Тренди радимо відстежувати на сторінці Тетяни. Вона вміло в них розбирається.

Альона Гудкова (Злобіна)

Засновник і керівник благодійної барохолки Кураж Базар і The New Old.

Сторінка Альони яскрава, позитивна і завжди стильна. Автор стежить за новими трендами, а іноді і сама їх створює.

Юрій Кошмарченко

Головний редактор інтернет-журналу platfor.ma Юрій Марченко (або КошМарченко в Facebook) жартує влучно і тонко.

Блогер пише метафорично, на його історії завжди жваво реагують передплатники.

Юлія Савостіна

Юлія Савостіна – блогер, журналіст. Автор і ведуча проекту У пошуках Made in Ukraine.

Алла Клименко

Алла Клименко – блогер, тренер по щастю. Співзасновник і коуч мотиваційного проекту Upgrade.

Анастасія Голобородько

Анастасія Голобородько – кулінарний журналіст, автор блогу spoon.com.ua. Редактор гастрономічною рубрики bit.uа і колумніст Elle Україна.

Артур Оруджалієв

Артур Оруджалієв – блогер, мандрівник. Засновник українського журналу про інтернет-бізнес і підприємництво AIN.UA.

