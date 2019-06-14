До Міжнародного дня блогера Факти ICTV зробили підбірку найяскравіших блогерів рубрики Lifestyle.
День блогера традиційно відзначається 14 червня. Ми підібрали найбільш барвисті і корисні сторінки в українському сегменті Facebook, де можна почитати про життя.
Ярослава Гресь
Співзасновник піар-агентства Gres Todorchuk PR.
Сторінка Ярослави сонячна, добра і дуже популярна. Вона пише на соціальні, всім зрозумілі і важливі теми.
Дмитро Комаров
Напевно, ніде немає такої великої кількості подорожей і світової культури, як на сторінці Дмитра Комарова. Блогер щедро ділиться емоціями від світу навиворіт.
Читач мимоволі потрапляє у найцікавіші куточки нашої планети. До того ж, отримує неймовірну кількість цінних порад і щирості від Дмитра.
Сергій Дідковський
PR-стратег і головний редактор xxl.ua дійсно пише фактично про все. Стрічка Сергія – почерговість гумору, міні-рецензій та серйозних постів на актуальну соціальну тематику.
Саша Кольцова
Саша Кольцова – українська співачка, журналіст. Ініціатор екологічної програми по скороченню пластика.
Учасниця київського інді-поп-рок групи Крихітка. Займається популяризацією читання.
Лєра Бородіна
Beauty-блогер. Здається, Валерія знає все про красу і моду!
Дівчина із задоволенням ділиться LifeStyle-секретами.
Дмитро Дір
LifeStyle блогер. Журналіст. Засновник проектів Talk-n-Run Club і Нам треба поговорити.
Сторінка Дмитра пронизана стилем і лірикою. Блогер часто пише життєві історії.
Тетяна Гриньова
Співзасновниця bit.ua і Fitness Geek Camp.
Тренди радимо відстежувати на сторінці Тетяни. Вона вміло в них розбирається.
Альона Гудкова (Злобіна)
Засновник і керівник благодійної барохолки Кураж Базар і The New Old.
Сторінка Альони яскрава, позитивна і завжди стильна. Автор стежить за новими трендами, а іноді і сама їх створює.
Юрій Кошмарченко
Головний редактор інтернет-журналу platfor.ma Юрій Марченко (або КошМарченко в Facebook) жартує влучно і тонко.
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Блогер пише метафорично, на його історії завжди жваво реагують передплатники.
Юлія Савостіна
Юлія Савостіна – блогер, журналіст. Автор і ведуча проекту У пошуках Made in Ukraine.
Алла Клименко
Алла Клименко – блогер, тренер по щастю. Співзасновник і коуч мотиваційного проекту Upgrade.
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько – кулінарний журналіст, автор блогу spoon.com.ua. Редактор гастрономічною рубрики bit.uа і колумніст Elle Україна.
Артур Оруджалієв
Артур Оруджалієв – блогер, мандрівник. Засновник українського журналу про інтернет-бізнес і підприємництво AIN.UA.
До слова, Факти ICTV писали про секрети успішних блогів у соцмережі Instagram.