Як приготувати стейк за класичним рецептом, щоб справжні гурмани ахнули?
Стейк в маринаді з текілою і лаймом
Що необхідно:
- 3 ст. л. текіли
- 3 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. соку лайма
- 2 крапель соусу табаско
- 4 дрібно порізаних часточок часнику
- 1 невелика цибулина
Зробіть маринад з 3 ст. л. текіли, 3 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. соку лайма, 2 крапель соусу табаско, 4 дрібно порізаних часточок часнику і 1 невеликої цибулини. Замаринуйте в на 2 години стейки з яловичини, попередньо поставивши посуд з маринадом в холодильник, при цьому через 1 годину м’ясо необхідно перевернути.
За півгодини до початку смаження включите гриль, дістаньте стейки з маринаду, добре обсушити їх, натріть перцем і сіллю. Обсмажте стейки по 3-4 хвилини з кожного боку і дайте їм відпочити 10 хвилин, а потім наріжте шматки поперек волокон на тонкі пластинки.
Готуємо класичний стейк
Що знадобиться:
- 5 товстих шматків корейки
- 4 ст. ложки рослинної олії
- 1 ч. ложки зерен гірчиці
- 1 ч. ложка паприки
- 1 ч. ложка чорного перцю горошком
- крупна сіль за смаком
Як приготувати:
1. Дістати м’ясо з холодильника і дати йому зігрітися за кімнатної температури.
2. Для приготування приправи до стейку чорний перець і зерна гірчиці подрібнити в ступці або на кавомолці, але так, щоб спеції були грубого помелу.
3. Додати мелену паприку. Однак, якщо ви не любите певні спеції, вибирайте інші. Крім того, можна використовувати тільки сіль і перець.
4. Щедро обмазати стейки з двох боків спеціями, але солити поки не потрібно. Дати м’ясу полежати так ще хвилин 15.
5. Потім обмазати м’ясо рослинною олією. І тільки після цього вже можна і посолити – безпосередньо перед обсмажуванням, оскільки сіль має властивість витягати сік назовні.
6. Сковороду розігріти дуже сильно, але олію лити не потрібно – вистачить того, яким обмазані стейки. Не зменшуючи вогонь, укласти м’ясо на сковороду. Для середнього ступеня прожарювання готуйте м’ясо по 5 хвилин з кожного боку. Ця ступінь прожарювання характеризується наявністю світлого соку всередині.
7. Якщо ви хочете отримати м’ясо з кров’ю, готуйте по 2-3 хвилини, а якщо добре просмажене – то по 7-8.
8. Після того, як м’ясо буде готове, укутайте його фольгою і дайте відпочити протягом 10 хвилин. За цей час всі соки рівномірно розподіляться всередині. Так ви отримаєте справжній класичний стейк.
9. Доповнити такий стейк можна овочами і келихом червоного сухого вина. Смачного!
5 правил ідеального стейка
- Стейк готують лише зі свіжого, охолодженого м’яса
- Перед смаженням його слід довести до кімнатної температури
- Стейком може бути тільки яловичина
- Шматок м’яса для стейка повинен бути товстим – не менше 2,5 см, але і не більше 4 см
- Подавайте стейки на гарячих тарілках, щоб вони охолоняли не так швидко
Час підсмажування стейка товщиною 2,5 см
- Rare (з кров’ю) – 1-2 хвилини з кожного боку, дати відпочити 6-8 хвилин
- Medium rare (слабке прожарювання) – 2-2,5 хвилини з кожного боку, дати відпочити 5 хвилин
- Medium (середнє прожарювання) – 3 хвилини з кожного боку, дати відпочити 4 хвилини
- Well done (добре прожарений) – 4,5 хвилини з кожного боку, дати відпочити 1 хвилину.
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Рецепт і фото: arborio.ru, volshebnaya-eda.ru, pixabay.com.