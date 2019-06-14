Як приготувати стейк за класичним рецептом, щоб справжні гурмани ахнули?

Стейк в маринаді з текілою і лаймом

Що необхідно:

3 ст. л. текіли

3 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. соку лайма

2 крапель соусу табаско

4 дрібно порізаних часточок часнику

1 невелика цибулина

Зробіть маринад з 3 ст. л. текіли, 3 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. соку лайма, 2 крапель соусу табаско, 4 дрібно порізаних часточок часнику і 1 невеликої цибулини. Замаринуйте в на 2 години стейки з яловичини, попередньо поставивши посуд з маринадом в холодильник, при цьому через 1 годину м’ясо необхідно перевернути.

За півгодини до початку смаження включите гриль, дістаньте стейки з маринаду, добре обсушити їх, натріть перцем і сіллю. Обсмажте стейки по 3-4 хвилини з кожного боку і дайте їм відпочити 10 хвилин, а потім наріжте шматки поперек волокон на тонкі пластинки.

Готуємо класичний стейк

Що знадобиться:

5 товстих шматків корейки

4 ст. ложки рослинної олії

1 ч. ложки зерен гірчиці

1 ч. ложка паприки

1 ч. ложка чорного перцю горошком

крупна сіль за смаком

Як приготувати:

1. Дістати м’ясо з холодильника і дати йому зігрітися за кімнатної температури.

2. Для приготування приправи до стейку чорний перець і зерна гірчиці подрібнити в ступці або на кавомолці, але так, щоб спеції були грубого помелу.

3. Додати мелену паприку. Однак, якщо ви не любите певні спеції, вибирайте інші. Крім того, можна використовувати тільки сіль і перець.

4. Щедро обмазати стейки з двох боків спеціями, але солити поки не потрібно. Дати м’ясу полежати так ще хвилин 15.

5. Потім обмазати м’ясо рослинною олією. І тільки після цього вже можна і посолити – безпосередньо перед обсмажуванням, оскільки сіль має властивість витягати сік назовні.

6. Сковороду розігріти дуже сильно, але олію лити не потрібно – вистачить того, яким обмазані стейки. Не зменшуючи вогонь, укласти м’ясо на сковороду. Для середнього ступеня прожарювання готуйте м’ясо по 5 хвилин з кожного боку. Ця ступінь прожарювання характеризується наявністю світлого соку всередині.

7. Якщо ви хочете отримати м’ясо з кров’ю, готуйте по 2-3 хвилини, а якщо добре просмажене – то по 7-8.

8. Після того, як м’ясо буде готове, укутайте його фольгою і дайте відпочити протягом 10 хвилин. За цей час всі соки рівномірно розподіляться всередині. Так ви отримаєте справжній класичний стейк.

9. Доповнити такий стейк можна овочами і келихом червоного сухого вина. Смачного!

5 правил ідеального стейка

Стейк готують лише зі свіжого, охолодженого м’яса

Перед смаженням його слід довести до кімнатної температури

Стейком може бути тільки яловичина

Шматок м’яса для стейка повинен бути товстим – не менше 2,5 см, але і не більше 4 см

Подавайте стейки на гарячих тарілках, щоб вони охолоняли не так швидко

Час підсмажування стейка товщиною 2,5 см

Rare (з кров’ю) – 1-2 хвилини з кожного боку, дати відпочити 6-8 хвилин

– 1-2 хвилини з кожного боку, дати відпочити 6-8 хвилин Medium rare (слабке прожарювання) – 2-2,5 хвилини з кожного боку, дати відпочити 5 хвилин

– 2-2,5 хвилини з кожного боку, дати відпочити 5 хвилин Medium (середнє прожарювання) – 3 хвилини з кожного боку, дати відпочити 4 хвилини

– 3 хвилини з кожного боку, дати відпочити 4 хвилини Well done (добре прожарений) – 4,5 хвилини з кожного боку, дати відпочити 1 хвилину.

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Рецепт і фото: arborio.ru, volshebnaya-eda.ru, pixabay.com.