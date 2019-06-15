Яким буде 15 червня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День неоднозначних енергій. З одного боку, сил предостатньо для того, щоб займатися вирішенням важливих питань і присвятити час активному веденню справ.

З іншого боку, може гальмувати емоційний стан, який сьогодні досить може бути мінливим і нестабільним.

День сприяє вирішенню питань на матеріальному рівні – можна займатися питаннями нерухомості, земельних ділянок, розвитком творчих здібностей, зустріччю з близькими людьми.

Також сьогодні дуже сильний день для роботи на духовному рівні – усамітнення, споглядання, читання мантр і молитов, заняття йогою.

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Важливо стежити за своїми думками, помислами і вчинками, що за ними варто насправді. Не варто піддаватися на задоволення егоїстичних потреб.

Піклуватися про близьких, себе і оточуючих, проявляти жіночі енергії – це те, до чого будуть сьогодні направляти енергії дня.

Сьогодні дуже важливо вибирати, з якими людьми спілкуватися і яку інформацію поглинати.

Краще, якщо компанія людей буде на такому рівні, до якого хочеться прагнути, а не такий, що тягне назад.

Те ж саме і з інформацією – навчання може піти на користь, а от токсичні програми передач і плітки рекомендується всіляко уникати.

Сонце змінює знак, нові і важливі справи починати не варто.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів, стрижка волосся, початок поїздок і подорожей, брати і давати гроші в борг.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на червень 2019 року для всіх знаків зодіаку.