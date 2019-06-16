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Факти / Lifestyle

Тату – ти мій герой! Найкращі СМС-привітання з Днем батька

В Україні День батька у 2019 році відзначають 16 червня. Привітайте тата СМС у віршах, які підібрали для вас Факти ICTV.

День батька

У 2019 році Україна вперше офіційно святкує День батька.

16 червня не забудьте відправити татові СМС, якщо не можете привітати його особисто.

Читайте: День батька разом з ICTV – програма святкувань на ВДНГ

Як привітати найдорожчого чоловіка у День батька – у нашій добірці найкращих СМС-привітань.

***

Із Днем батька, мій татусю,

Будь здоровим, рідний мій.

Перемог тобі бажаю,

Посміхайся, вір і мрій.

***

Спасибі тобі, тату, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі і безсонні ночі,

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі!

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує!

***

Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.

***

Багато щастя, тату, зичу,
Здоров’я буде хай вагон,
Усміхнене завжди обличчя,
А також успіхів мільйон.

***

Таточку любий, рідна людина,
Цінна з тобою кожна хвилина,
Щастя велике, що маю тебе,
Хай тебе успіх великий знайде!

Буде робота успішна, поважна,
Друзі у хаті гарні та справжні,
Буде кохання у серці велике,
А для онуків будеш як приклад!

***

Тату мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і супернадійний.

Обнімаю і цілую я тебе в свято

Ти найкращий в світі, мій хороший татку!

Ми також зібрали ідеї подарунків для тата у День батька.

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