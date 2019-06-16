В Україні День батька у 2019 році відзначають 16 червня. Привітайте тата СМС у віршах, які підібрали для вас Факти ICTV.
У 2019 році Україна вперше офіційно святкує День батька.
16 червня не забудьте відправити татові СМС, якщо не можете привітати його особисто.
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Як привітати найдорожчого чоловіка у День батька – у нашій добірці найкращих СМС-привітань.
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Із Днем батька, мій татусю,
Будь здоровим, рідний мій.
Перемог тобі бажаю,
Посміхайся, вір і мрій.
***
Спасибі тобі, тату, за щире тепло,
За людяність твою та невичерпне добро,
За руки твої робочі і безсонні ночі,
За те, що ростили, за щедрий хліб на столі!
Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,
Зозуля сто років тобі в саду накує!
***
Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.
***
Багато щастя, тату, зичу,
Здоров’я буде хай вагон,
Усміхнене завжди обличчя,
А також успіхів мільйон.
***
Таточку любий, рідна людина,
Цінна з тобою кожна хвилина,
Щастя велике, що маю тебе,
Хай тебе успіх великий знайде!
Буде робота успішна, поважна,
Друзі у хаті гарні та справжні,
Буде кохання у серці велике,
А для онуків будеш як приклад!
***
Тату мій милий, любий, хороший.
Дуже я хочу на тебе буть схожий.
Ніжний і добрий, мужній і сильний,
Розумний, веселий і супернадійний.
Обнімаю і цілую я тебе в свято
Ти найкращий в світі, мій хороший татку!
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