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День батька 2019: Google створив новий дудл

Google присвятив святковий дудл Дню батька, який відзначають у третю неділю червня.

День батька 2019: Google створив новий дудл

Сьогоднішній дудл Google присвячений Дню батька, який відзначають у третю неділю червня – 16 числа.

День батька в Україні став офіційно визначений з 8 травня 2019 року, коли Кабінетом Міністрів України було ухвалено указ президента України Про День батька.

Читайте: Привітання з Днем батька в картинках

На зворушливому відео зображений селезень з виводком каченят.

Також можете привітати тата з Днем батька СМС у віршах, які підібрали для вас Факти ICTV.

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