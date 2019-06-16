У третю неділю червня в Україні відзначають професійне свято працівників галузі охорони здоров’я.

У третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. Цього року свято припадає на 16 червня.

У цей день своє професійне свято відзначають працівники галузі охорони здоров’я.

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В День медичного працівника прийнято вітати медиків з їхнім святом. Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання.

Ви життя рятуєте,

Зубки по пломбуєте,

Лікуєте кожен день,

Кашель,нежить і мігрень,

Допоможете на світ,

Малечі родитися,

І серцю старенькому,

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це-здоров’я,

Самим не хворіти,

В радості й добрі,сто років,

Ще людям служити!

***

У цей день бинта та вати

Вип’ємо спирту як солдати,

За здоров’я медицини

Поцілунок замість вакцини.

***

Кажуть, кращий лікар — час.

Сперечатись ніколи.

Тож за кожного із нас!

Вип’ємо — за лікаря!

Щоб ми всі усе могли

Та здоров’я ради,

Людям щоб допомогли

Подолати вади!

***

Квіт добра в медицні не згас,

Лиходії його не осквернять,

Віддаємо Вам шану і честь,

Хто обрав у житті милосердя!

Чиї вміння, знання і талант,

Дарували життям допомогу,

А страшному вирі буття

Божу іскру у нас захищали!

***

У вас не тільки є харизма –

Знавець всього ви організму.

Як лікар ви профі, вищий клас,

З днем медика! Ми любимо вас!

До слова, Факти ICTV зібрали ідеї подарунків на День медичного працівника.