16 червня в Україні відзначають День медичного працівника. Факти ICTV зібрали привітання, які допоможуть найкращим чином віддячити лікарям за їхню нелегку працю.
День медика в Україні відзначають щорічно в третю неділю червня. У 2019 році День медика припадає на 16 червня.
Це закріплено указом президента України № 281/94 від 3 червня 1994 року.
Ми підготували найкращі СМС-привітання для лікарів.
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Нехай у День Лікаря біди підуть,
Залишаться в минулому проблеми,
Тривоги нехай вас ніколи не знайдуть,
Хай зважаться усі дилеми.
У професії сміливо крокуйте вперед,
В передчутті великих відкриттів!
Нехай вас по життю удача веде,
І безліч яскравих подій!
* * *
Ви життя рятуєте,
І зубки пломбуєте,
Лікуєте кожен день,
Кашель, нежить і мігрень,
Допоможете на світ,
Малечі народитися,
І серцю старенькому,
Рівно в грудях битися.
Дай вам Бог за це здоров’я,
Самим не хворіти,
У радості та добрі, сто років,
Ще людям служити!
* * *
Кажуть, кращий лікар – час.
Сперечатись ніколи.
Тож за кожного із нас!
Вип’ємо – за лікаря!
Щоб ми всі усе могли
Та здоров’я ради,
Людям щоб допомогли
Подолати вади!
***
День медичного працівника –
це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
священне діло, благородне.
Здоров’я нації, народу –
державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
є суттю й медпрацівника.
***
І в день, і в ніч, в мороз і в спеку
медпрацівник з людьми завжди,
в дорогу ближню чи далеку
він хворим йде допомогти.
Медпрацівник не Бог – людина,
але від нього, як від Бога,
для зцілення украй потрібна
недужим людям допомога.
І дай нам, Боже, всім надовго
здорового, безхмарного життя.
Ми людям віддаєм для цього
свої знання, і сили, й почуття.
***
Як багато є лікарів хороших,
Таких як ви – в Україні одиниці,
І з року в рік ви знову і знову
Людей рятуєте мов вправні чарівниці.
У День медика бажаю вам усього
Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:
Здоров’я, щастя, а поганого – нічого,
Нехай у житті будуть кращі моменти!
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До слова, з 2019 року в педагогічні та медичні вузи в першу чергу братимуть абітурієнтів, які погодяться 3 роки відпрацювати в селі або селищі.
До речі, медицина в Україні у рамках реформ трансформується. Зміни торкнулися системи реабілітації, з’являться нові посади – лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта та ерготерапевта.