16 червня в Україні відзначають День медичного працівника. Факти ICTV зібрали привітання, які допоможуть найкращим чином віддячити лікарям за їхню нелегку працю.

День медика в Україні відзначають щорічно в третю неділю червня. У 2019 році День медика припадає на 16 червня.

Це закріплено указом президента України № 281/94 від 3 червня 1994 року.

Ми підготували найкращі СМС-привітання для лікарів.

* * *

Нехай у День Лікаря біди підуть,

Залишаться в минулому проблеми,

Тривоги нехай вас ніколи не знайдуть,

Хай зважаться усі дилеми.

У професії сміливо крокуйте вперед,

В передчутті великих відкриттів!

Нехай вас по життю удача веде,

І безліч яскравих подій!

* * *

Ви життя рятуєте,

І зубки пломбуєте,

Лікуєте кожен день,

Кашель, нежить і мігрень,

Допоможете на світ,

Малечі народитися,

І серцю старенькому,

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це здоров’я,

Самим не хворіти,

У радості та добрі, сто років,

Ще людям служити!

* * *

Кажуть, кращий лікар – час.

Сперечатись ніколи.

Тож за кожного із нас!

Вип’ємо – за лікаря!

Щоб ми всі усе могли

Та здоров’я ради,

Людям щоб допомогли

Подолати вади!

***

День медичного працівника –

це, справді, свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

священне діло, благородне.

Здоров’я нації, народу –

державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

є суттю й медпрацівника.

***

І в день, і в ніч, в мороз і в спеку

медпрацівник з людьми завжди,

в дорогу ближню чи далеку

він хворим йде допомогти.

Медпрацівник не Бог – людина,

але від нього, як від Бога,

для зцілення украй потрібна

недужим людям допомога.

І дай нам, Боже, всім надовго

здорового, безхмарного життя.

Ми людям віддаєм для цього

свої знання, і сили, й почуття.

***

Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – в Україні одиниці,

І з року в рік ви знову і знову

Людей рятуєте мов вправні чарівниці.

У День медика бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров’я, щастя, а поганого – нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

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До слова, з 2019 року в педагогічні та медичні вузи в першу чергу братимуть абітурієнтів, які погодяться 3 роки відпрацювати в селі або селищі.

До речі, медицина в Україні у рамках реформ трансформується. Зміни торкнулися системи реабілітації, з’являться нові посади – лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта та ерготерапевта.