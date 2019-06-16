Яким буде 16 червня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

16 червня може штовхати на жорстку діяльність. Змови, інтриги – ось така енергетика може витати в повітрі. Є можливість відстояти твердо свою позицію з якогось питання.

Для тих, хто любить все тримати під контролем, досить сприятливий час.

Успішною буде будь-яка адміністративна діяльність. До справ сьогодні бажано підходити відповідально. У спілкуванні найкраще зробити ставку на стриманість і повагу до співрозмовника.

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Час повного місяця досить активний сам по собі, і саме в цей час відбувається перевірка нашої душі на міцність та справедливість.

Повний місяць у Скорпіоні непростий час – містичний. Стан збалансованості допоможе гідно прожити цей день.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів, стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на червень 2019 року для всіх знаків зодіаку.