Компанія Apple у вересні 2019 року презентує iPhone 11.
Компанія Apple проведе презентацію iPhone 11 4 вересня 2019 року.
За словами інсайдера Евана Бласса, компанія вже оголосила дату презентації серед своїх партнерів, щоб ті могли підготуватися заздалегідь до неї та почали продажі смартфона.
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iPhone 11 стане доступний для покупки 20 вересня. Збір попередніх замовлень на новий флагман Apple стартує 6 вересня.
Раніше Факти ICTV писали, що компанія Apple представила операційну систему iPadOS, яку розробили спеціально для планшетів iPad.
Джерело: vsviti.com.ua.
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