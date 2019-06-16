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iPhone 11: коли стартують продажі нового смартфона від Apple

Компанія Apple у вересні 2019 року презентує iPhone 11.

iPhone 11: коли стартують продажі нового смартфона від Apple

Компанія Apple проведе презентацію iPhone 11 4 вересня 2019 року.

За словами інсайдера Евана Бласса, компанія вже оголосила дату презентації серед своїх партнерів, щоб ті могли підготуватися заздалегідь до неї та почали продажі смартфона.

Читайте: WWDC 2019: Apple представила заміну iTunes та iOS 13 з темною темою

iPhone 11 стане доступний для покупки 20 вересня. Збір попередніх замовлень на новий флагман Apple стартує 6 вересня.

Раніше Факти ICTV писали, що компанія Apple представила операційну систему iPadOS, яку розробили спеціально для планшетів iPad.

Джерело: vsviti.com.ua.

Фото: Unsplash

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