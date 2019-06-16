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Факти / Lifestyle

Привітання з Днем батька в картинках

День батька в Україні в 2019 році відзначатимуть 16 червня.

Поздравления с Днем отца в картинках

День батька в Україні відзначають у третю неділю червня. Цього року свято випадає на 16 червня.

У цей день варто приділити більше уваги людині, яка подарувала життя, виховала і вклала у вас найкращі якості.

Читайте: День батька разом з ICTV – програма святкувань на ВДНГ

Факти ICTV зібрали найкращі вітання в картинках, щоб ви могли нагадати татові про те, як сильно його любите і цінуєте.

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Привітання з Днем батька в картинках / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV зробили добірку ідей, як можна провести час з батьком цього дня.

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