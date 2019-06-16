Цього року День Святої Трійці відзначається 16 червня. Це християнське свято, що відзначається на п’ятдесятий день після Великодня. Факти ICTV підготували привітання з Трійцею 2019, написані в віршах для ваших друзів, рідних і близьких.

Трійця – одне з головних християнських свят. У цей день на святих апостолів, послідовників Ісуса Христа, зійшов Святий Дух, який і символізує триєдність Бога.

У церквах на це торжество проходять вечірні служби, де співають молитви і моляться про життєвий благо людей.

Привітання у віршах на Трійцю

1

У свято Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

Думати тільки про хороше,

Добрі справи творити.

У день дощовий і погожий

Життя за все дякувати.

Світлий ангел поглядом ніжним

Шлях твій буде опромінювати,

Добротою своєї безмежної

Від біди оберігати

2

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

3

Дух святий зійшов з небес

Для звершення чудес.

Дав апостолам наказ

Проповідувати серед нас

Про всі Божих справах

На різних мовах.

Храм явленье увінчав.

День урочистим той став.

В душах оновлення.

Наші вітання!

4

Всі домівки наші в зелені купаються,

Бо Зелені свята до нас наближаються.

Всіх вітаю щиро й хочу побажати

У душі вам миру й Божої благодаті!

5

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають:

Із Зеленими святами

Щиро нас усіх вітають!

6

Хай Трійця Святая в любові єднає

Парафію нашу в єдину родину,

А мир, мов голубка над нами літає

Ми Богу приносим молитву уклінно:

За достойну громаду, що храм возводила.

Завжди і у всьому вам Бог допоможе,

Щоб довго й щасливо на світі ви жили,

Дітьми називала вас Матінка Божа.

Майстриням за прекрасне вишиття,

Що в храмі райським квітом процвітає

Хай скрасить Господь долю і життя,

Здоров’я і натхнення посилає!

7

Зелена неділя у батьковій хаті,

І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.

Які ми з правіку любов’ю багаті.

Зелена неділя у нас за столом.

Церковні подзвони і поля освята.

З любистку-барвінку горять три свічі.

І хата свята, і освячена м*ята,

І стіл, і на ньому пухкі калачі.

Сидять доокола і діти, і внуки,

А з ними козацькі й чумацькі пісні.

На вишитій скатерті – батькові руки,

І мамині руки – два дива святі.

І вікна в любистку, і стіни в уборах,

І гладить маленький Ісусик ягня.

В зелену неділю, неначе в Соборах, –

Довкола любові Вкраїнська рідня.

8

Воскресіння, Трійця світла!

Вітаю, хочу побажати,

Щоб мрії виконувалися заповітні,

Щоб смутку і горя не знати.

Нехай любов’ю, надією і вірою

Наповнює Господь твої дні.

Не скупися, віддавай повної мірою

Близьким людям запаси любові.

9

Нехай Трійця тобі

Свої подарунки дарує:

Везінням в долі,

Любов’ю хай обдарує,

Господня благодать

Нехай на тебе проллється,

Щоб жити і процвітати —

Все в житті вдається!

10

В день Трійці святої

Ми щиро бажаєм,

Щоб істинний спокій

На серці настав.

Щоб віра ніколи

Вас не залишала,

Любові та миру

Нині й повсякчас!