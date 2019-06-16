Православні українці 16 червня святкують Трійцю. Факти ICTV зробили підбірку найкращих привітань у прозі.

Свята Трійця – прекрасне церковне свято, коли храми та будинки прикрашають ароматною зеленню: польовими квітами, луговими травами та гілочками дерев.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у прозі, аби ви змогли привітати з цим світлим святом свої рідних та близьких.

Прийміть щирі вітання з величним святом Трійці, що символізує сходження Святого Духа на апостолів. Традиційно цей день вважається початком історії церкви, коли Господь відкрив апостолам повноту своєї слави у триєдинствi: Бога-Отця, Бога-Сина i Святого Духа.

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Бажаю, щоб Дух Святий надихав всіх вас на добрі справи, наповнював серця любов’ю до ближніх, дарував кожному бажання виконувати Божу волю, ніс щастя від Бога і впевненість у майбутньому!

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Нехай у кожній оселі на Зелені свята пахне м`ятою та затишком! Добробуту всім і теплого, сонячного літа!

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Прийшла Трійця, свято сподівань, таємної любові і беззастережної віри. Нехай летять твої бажання в захмарну височінь, щоб через час здійснитися і принести в життя казкову радість і чарівне щастя.

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Хай Трійця святая веде вас по життю дорогою віри і любові, а на вашому шляху зустрічаються тільки чесні і щирі друзі та колеги. Нехай кожна година приносить крихту щастя, з яких складеться щасливий пазл долі.

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В Трійцю бажаю, щоб всі дні твої були світлі від надій, обласкані добротою і любов’ю. Хай віра в себе і Всевишнього дає щоденну енергію для управління всіма життєвими справами.

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Зі святом Трійці вас! Нехай урочистий дзвін наповнить душу натхненням і радістю, зміцнить віру і подарує надію, зцілить недуги і нагородить терпінням, мудрістю, життєвими благами і щасливими миттєвостями.

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Нехай у п’ятдесятий день Трійці зійде на всіх світлий, чудодійний Дух великим і променистим щастям, що зігріває неймовірною любов’ю втомлену душу, надаючи окрилюючу надію і необхідні сили!

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Батько і Син, і Дух Святий нехай зостануться з Вами у цей чудовий день! Нехай Вас охороняють на життєвому шляху Ангели Божі і нехай ваше життя наповниться сонячним світлом і щастям! Вітаю Вас з Днем Святої Трійці!

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