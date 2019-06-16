Свята Трійця настає на 50-й день після Великодня. У 2019 році свято випадає на 16 червня. Факти ICTV розібралися, які прикмети та ворожіння є найпопулярнішими на Трійцю.

Прикмети на Трійцю

У свято Трійці намагалися не призначати весілля: вважалося, що нічого хорошого таку сім’ю не чекає. Однак сватання і знайомство в цей день були хорошим знаком і обіцяли шлюбу щастя.

Крім того, на Трійцю погані думки, заздрість і злість були дурним знаком і не віщували нічого доброго.

Всі справи по господарству жінки намагалися закінчити до Трійці. Вважалося, що в цей день не можна шити, прясти, білити, пекти пироги та працювати в городі.

Крім того, у свято Трійці багато хто вірив, що відлякати злих духів і залучити в село багатство та процвітання допоможе відвідування кладовища та обмітання могил.

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Поганим знаком на Трійцю була спека. Вона свідчила про посушливого літа і поганий врожай. Дощ на Трійцю навпаки обіцяв хороший урожай, багато грибів і чудову погоду.

Якщо через три дні після Трійці гілки берези, якими був прикрашений будинок, залишалися свіжими та не в’янули, чекали мокрого сінокосу.

А ось зібрана на Трійцю роса володіла особливою силою, здатною зцілити і додати сил.

Ворожіння на Трійцю

На Трійцю дівчата ворожили на долю та на судженого, а також із трепетом чекали сватів. Найпоширенішими ворожіннями були “завивання” берізки та плетіння вінків.

Напередодні Трійці дівчата йшли у ліс, нахиляли верхівки молодих берізок і “завивали” з гілочок вінок. Якщо на свято дівчина приходила до своєї берізки і бачила, що вона залишилася колишньою – це обіцяло весілля, улюбленого судженого та достаток у домі. Якщо вінок зів’яв – чекали поганих новин.

Вінки на Трійцю дівчата плели в компанії, але не підпускали чоловіків. Якщо хлопець бачив чийсь вінок, це вважалося для дівчини своєрідним пристрітом. Плетені вінки несли до річки та пускали на воду: куди поплив – звідти і буде наречений.

Якщо вінок залишився біля берега, заміжжя дівчині не світить, а якщо потонув – у цьому році дівчина помре.

Цікаво, що вінки не знімали з голови руками: дівчата нахилялися над водою так, щоб вони самі падали на воду.

Крім того, на свято Трійці дівчата клали під подушку березові гілочки з надією, що суджений прийде до них уві сні.

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