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Факти / Lifestyle

Вихідні на Трійцю 2019: скільки відпочиватимуть українці

На Трійцю 2019 в Україні буде три вихідних поспіль.

Трійця

Трійцю завжди святкують через 50 днів після Великодня.

У 2019 році Світле Хрістове Воскресіння відзначали 28 квітня, тому Трійця припадає на 16 червня, неділю.

Цей день в Україні завжди був офіційним вихідним. При цьому, якщо свято припадає на неділю – вихідний автоматично переноситься на наступний за ним понеділок.

Читайте: Неофіційні свята в Україні – календар на 2019 рік

Таким чином, на Трійцю українців чекає три вихідних поспіль – 15, 16 і 17 червня (з суботи до понеділка).

Усі церковні свята на 2019 рік  Факти ICTV зібрали в одному календарі.

Фото: Pixabay

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