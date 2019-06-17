16 червня телеканал ICTV другий рік поспіль проводив масштабне святкування Дня батька.
Цього року святкування Дня батька відбувалося на ВДНГ.
У дітей була можливість навчитися стріляти з лука або зіграти в Angry Birds, а татусі з’ясовували хто сильніший у веселому конкурсі.
Розмістили тут і імпровізовану студію Фактів, де кожен охочий міг випробувати себе у ролі ведучого.
Привертала увагу гостей і виставка шведського фотографа Югана Бевмана, яка складалася з 25 портретів татусів з дітьми.
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Завітали на святкування Дня батька і актори Дизель Шоу Євген Сморигін і Євген Гашенко.
Також подію відвідала відома телеведуча Маша Єфросініна, з якою могли поспілкуватися гості свята.
Відвідувачі могли сфотографуватися з улюбленими акторами, а також виграти різні призи.
Діти, які знімалися в імпровізованій студії Фактів отримали соки від компанії Vitmark.
Головним призом події стала роль у новому сезоні комедійного серіалу Папаньки від творців Дизель Шоу.
Святкування Дня батька стало можливим завдяки підтримці забудовника ЖК Метрополіс.
До слова, на День батька багато зірок по всьому світу публікували у соцмережах теплі слова для свої татусів.