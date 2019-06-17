Яким буде 17 червня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День може пройти досить емоційно, з огляду на те, що ранкові години можуть спровокувати на конфліктну ситуацію, а так би мовити, як день почнеш, так його і проведеш. Тому у ранкові години добре запастися терпінням і не втягуватися у провокації.

Якщо по понеділках заведені ранкові планерки або зустрічі з начальством, то тут є ймовірність не почути один одного і жорстко відстоювати свою точку зору. Саме ранкові години не дуже конструктивні для подібної діяльності.

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У цілому комунікації сьогодні можуть бути вельми жорсткими, агресивними, напористими, вимогливими. Подібна тенденція збережеться і на завтрашній день. Це варто враховувати при проведенні зустрічей, переговорів і просто у спілкуванні з друзями і сім’єю. Всю цю міць і енергію, яку хочеться вилити у спілкуванні, добре прописувати на папері. Виписувати емоції, почати вести щоденник, писати історії тощо. Результат вас може несподівано і сильно здивувати.

У справах добре використовувати творчий підхід, і у цілому сьогодні заняття творчістю можуть бути вельми продуктивними. Сприятливо займатися питаннями лікування, застосування різних трав.

Несприятливо: брати і давати гроші у борг.

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на червень 2019 року для всіх знаків зодіаку.