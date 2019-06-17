Гороскоп на тиждень з 17 до 23 червня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 17 до 23 червня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Відчуваєте радість і впевненість у собі, симпатію і потяг до навколишнього світу. Ідеальний період для дружнього спілкування, любові, шлюбу і сімейного життя та соціальної активності. Ці дні будуть сприятливими для купівлі речей, які відносяться до предметів розкоші, а також для залагодження суспільних і фінансових справ.

Гороскоп для Тельців

У партнерстві та шлюбі помітні не завжди позитивні прагнення до влади і впливу. Ви намагатиметеся знайти нейтральну позицію, але будете перебувати в центрі уваги і задавати тон. Ви зможете енергійно взятися за справу і вирватися вперед, завдяки власному досвіду. Успіх, завдяки цим старанням, не змусить себе довго чекати. Фінансові операції будуть доведені до успішного завершення.

Гороскоп для Близнюків

Утримайтеся від недоречної критики і провокаційної поведінки в колі близьких. Не варто в ці дні вести будь-які переговори, а під час спілкування з іншими проявіть стриманість. Ви схильні до недоречної активності. У кращому випадку, можна ефективно використовувати приплив енергії для ділової та розумової діяльності. Цей період хороший для торгівлі, укладення договорів і благородного ризику.

Гороскоп для Раків

Справляєте враження самовпевненої та наполегливої людини у вираженні своїх ідей та інтересів. У контактах і зв’язках стаєте дуже активними та енергійними. Добре проявляєте себе у своїй професії, у вас з’являється творча активність і впевненість у собі. Намагайтеся керуватися логікою, а не емоціями, інакше відбувається розпорошення інтелектуальної енергії, перевтома через контакти, з’являється непотрібна розумова активність.

Гороскоп для Левів

В цей період виникає бажання повернутися до свого коріння, у вас з’являється підвищена прихильність до власного будинку, батьків, родини, дітей. Корисно взяти на цей час відгул або відпустку, аби зайнятися домашніми справами. Сімейні і дружні туристичні поїздки, подорожі, будуть ефективніші, ніж робочі відрядження. У будь-якому випадку це період емоційного піднесення, тонкого сприйняття і проникливості.

Гороскоп для Дів

Ви відчуєте зростання активності, енергійності, ініціативності та самовпевненості. А також підвищення власного інтелектуального потенціалу, проте не слід доводити до стресових ситуацій. Прагнення до творчої реалізації допоможе вам вирішити багато проблем і завдань. Сприятливий період для бізнесу, початку нових проектів. Спорт, фізична праця, будь-яка діяльність, що вимагає застосування сили, рішучості та підприємливості буде ефективною.

Гороскоп для Терезів

Ви відчуваєте в собі сили та енергію, готові до наполегливих дій. Але вам складно керувати собою, що призводить до імпульсивних реакцій. Ви переоцінюєте свої сили. Якщо зможете контролювати власні реакції, то подолаєте деякі перешкоди. До навколишніх ви схильні висувати зависокі вимоги, так можете втратити симпатію і повагу. Необґрунтовані ревнощі і бажання до влади можуть стати приводом для розриву стосунків.

Гороскоп для Скорпіонів

Підвищена творча активність буде проявлятися в розробці нових ідей. Вдалий період для ділових переговорів, підписання угод і планування спільних проектів. Загострення та легкість розумового сприйняття, пам’яті та інтуїції, комерційної хватки допоможуть вам вирішити багато виробничих і ділових проблем. Знання та відомості, які ви отримаєте в ці дні, відкладуться надовго, і потім зможете ними успішно скористатися.

Гороскоп для Стрільців

Ви не відчуваєте впевненість у собі, але саме в цей період стаєте привабливішими для протилежної статі. Підвищені потреби і мінливість настрою можуть принести шкоду стосункам, а також розлад у родині: нерозуміння та необґрунтовані ревнощі стануть причиною напруженої атмосфери. У цей період характерна втрата почуття реальності, яке проявляється в уявних бажаннях і фантазіях. Відкиньте амбіції, через них ви можете зазнати збитків.

Гороскоп для Козерогів

Знижується емоційний тонус, ви стаєте стриманішими. Загострюється почуття честі, боргу, відповідальності, самодисципліни. Ваша увага спрямована на матеріальний бік справи, але для банківських операцій цей час невдалий. Обставини складаються сприятливо для підтримки свого престижу і честі, створення бездоганної репутації. Для будь-якої діяльності характерні діловитість і лаконічність, а нове і незвичайне сприймається з обережністю, більше цінується надійність і порядок.

Гороскоп для Водоліїв

Погано ладиться рутинна робота, важко даються розв’язання звичайних проблем, вабить нове, цікаве, незвичайне. У цей період можливі серйозні прорахунки, які можуть негативно позначитися на кар’єрі та діловій активності. Але це гарний час для наукової роботи, винахідництва, а нові ідеї обов’язково принесуть бажані плоди. У цей період корисно орієнтуватися на майбутнє, але необхідно реально оцінювати свої шанси і можливості, аби не дати уяві взяти верх.

Гороскоп для Риб

Підвищується чутливість, бажання турботи, уваги, розуміння і співчуття. Водночас ви стаєте підозрілішими і відстороненішими. З’являється жалість до себе, прагнення до усамітнення, бажання втекти від проблем. Але саме в цей час проявляються таланти, а для давніх проблем знаходяться несподівані рішення. Відчуття реальності слабшає, тому за важливі справи краще не братися. Діти стають більш чутливими, примхливими і плаксивими.

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