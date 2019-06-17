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Ілон Маск видалив свій акаунт у Twitter

Ілон Маск повідомив у Twitter, що видаляє свій акаунт і змінює ім’я користувача на Daddy DotCom.

Ілон Маск видалив свій акаунт у Twitter

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск написав у Twitter, що видалив свій акаунт.

Після цього він змінив ім’я користувача з Elon Musk на Daddy DotCom.

Наразі на сторінку Ілона Маска в Twitter підписані 27 млн читачів.

Читайте: Маск, Бренсон і Безос: як земляни освоюють космос

До слова, у користувачів соцмережі немає можливості видалити акаунт. У налаштуваннях можна лише відключити обліковий запис.

Після цього сторінка доступна для перегляду. Соцмережа надає 30 днів на те, щоб відновити свій профіль.

Раніше Ілон Маск анонсував дату презентації електрокара Tesla Model Y.

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