Щорічно Всесвітній день мотоцикліста відзначають у третій понеділок червня. Цього року свято припадає на 17 червня.

Всесвітній день мотоцикліста з’явився у 1992 році, коли 22 липня ентузіасти з кількох країн вирішили поїхати на роботу на мотоциклах.

У той час день називали На роботу на мотоциклі. До 2008 року День мотоцикліста відзначали у третю середу липня, проте потім перенесли на третій понеділок червня.

Таке рішення ухвалили у зв’язку з погодними умовами для поїздок на мотоциклі.

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Головна мета Всесвітнього дня мотоцикліста – розповісти про права мотоциклістів, але не обмежувати права інших учасників дорожнього руху.

До слова, французька компанія Lazareth Auto-Moto випробувала літаючий мотоцикл LMV 496.