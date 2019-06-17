Як надійно захистити обличчя і тіло від сонячного випромінювання, обрати сонцезахисний крем залежно від типу шкіри – читайте в матеріалі.

Сезон відпусток вже розпочався. Щоб засмага була ідеальною і без шкоди для здоров’я час подумати, як захистити свою шкіру.

Як обрати сонцезахисний крем, визначити фототип шкіри та на що звернути увагу – читайте в матеріалі.

На що дивитися в першу чергу?

Під час вибору сонцезахисного крему вивчіть етикетку, на якій повинен бути вказаний SPF крему та інформація щодо захисту від А чи В спектрів ультрафіолетового випромінювання.

Широкий спектр захисту засобу означає, що крем захищає як від ультрафіолетових променів типу А, так і від В-променів.

Ультрафіолетові промені спектру А сприяють ранньому старінню шкіри, розвитку пігментних плям і навіть появі злоякісних новоутворень.

Ультрафіолетові промені В-спектру викликають почервоніння шкіри, сонячні опіки та сонячну алергію.

Який рівень захисту обрати?

Обираючи крем для засмаги з тим або іншим числом SPF, варто відштовхуватися від вашого фототипу та віку.

Діти, підлітки та люди літнього віку повинні користуватися кремами та лосьйонами з високим рівнем захисту. У них меланін виробляється дуже повільно.

Спочатку лікарі рекомендують використовувати сонцезахисні креми з високим фактором захисту (SPF-індекс до 50). Коли шкіра почне звикати до сонця, можна використовувати менш потужні засоби, але SPF повинен бути не нижче 15.

Як визначити фототип шкіри?

Фототип 1. Після 10 хвилин перебування на відкритому сонці шкіра стає червоною. Як правило це люди зі світлою шкірою, часто з веснянками. Таким людям засмагати протипоказано, а сонцезахисний крем повинен бути з SPF 50.

Фототип 2. Люди з підвищеною чутливістю до яскравого сонця. У таких людей волосся світле, а очі – карі чи сірі. Після перебування на сонці шкіра стає червоною, а через кілька днів колір змінюється на золотисто-коричневий відтінок. Крем із фактором захисту 20-30 одиниць.

Фототип 3. У таких людей досить темне волосся, карі чи коричнево-зелені очі, а шкіра навіть у зимовий час має трохи смаглявий відтінок. Для таких людей підійдуть сонцезахисні засоби з індексом 15-20.

Фототипи 4-6. Ці люди від початку мають смагляву шкіру та майже не обгорають на сонці. Достатньо буде мінімального захисту.

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Сонцезахисний крем для обличчя та тіла

Креми для обличчя містять додаткові інгредієнти, які додатково захищають шкіру від старіння. Крім того, в них можуть міститися спеціальні світловідбиваючі пігменти, що додають ефект сяючої шкіри.

Для обличчя лікарі радять використовувати крем із високим числом SPF (від 30 до 50). Тонка шкіра обличчя потребує більш надійного захисту.

У той же час хороший сонцезахисний крем із високим індексом SPF і надійним захистом від ультрафіолетових променів А-спектру підійде як для нанесення на тіло, так і на обличчя.

Додаткові фактори

Не забувайте звертати увагу на термін придатності. Зазвичай сонцезахисний крем можна використовувати близько 6 місяців після відкриття упаковки.

Навіть якщо ви не купаєтеся, під сонцем ви потієте. А будь-яка волога змиває крем. Тому найкращі засоби – вологостійкі.

Будь-який крем через 2 години перебування на сонці потрібно видаляти зі шкіри та наносити заново. Фізичні фільтри не дають шкірі дихати, а хімічні – стають небезпечними.

Наносьте крем за 15 хвилин до виходу на пляж. Цей час необхідний для того, щоб крем почав працювати.

До речі, губи обгорають на сонці значно швидше за шкіру. Для захисту губ використовуйте спеціальні бальзами та помади з SPF не менше 15.

Оберіть свою текстуру сонцезахисного засобу. Найпоширеніший і найдешевший варіант – крем. Для жирної шкіри краще підійде молочко.

Масла ідеальні для власників сухої шкіри. А спреї найпростіше наносяться і незамінні для важкодоступних місць.

Гелі добре підійдуть чоловікам із надмірною рослинністю на тілі.

До слова, Факти ICTV публікували список речей, які варто взяти з собою у відпустку.